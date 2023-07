Erst Regen und Windböen in Nordhessen, dann kommt die Hitze

Von: Robin Kunze

Teilen

Bevor die Sonne zum Wochenende hin wieder das Sommer-Wetter bestimmt, wird es am Mittwoch in Nordhessen nochmals teilweise stürmisch und regnerisch.

Kassel/Offenbach - Nach zuletzt milden Temperaturen klettert das Thermometer am Wochenende in ganz Hessen wieder auf teilweise über 30 Grad. Auch in Nordhessen wird es dann wieder heiß. Vorher jedoch sind laut des Deutschen Wetter Dienstes (DWD) mit Sitz in Offenbach gebietsweise Starkregen und Sturmböen angekündigt.

Schon bis Dienstagabend (4. Juli) sei im Nordhessischen Bergland mit einzelnen Böen um 60 Stundenkilometer aus Südwest zu rechnen. Am Mittwochvormittag (5. Juli) sind besonders in der Nordhälfte gebietsweise stürmische Böen um 70 Stundenkilometer angekündigt. Im höheren Bergland sowie in exponierten Lagen seien sogar Sturmböen bis 85 Stundenkilometer wahrscheinlich. In Kassel werden Böen mit maximaler Geschwindigkeit von rund 60 Stundenkilometern sowie Temperaturen von 21 Grad erwartet.

Bevor der Sommer wieder kommt, ist in Nordhessen laut DWD am Mittwoch mit Regen und Sturmböen zu rechnen. © Uwe Zucchi / dpa

Wetter in Nordhessen: Tropische Nächte nicht auszuschließen

Schauerartiger Regen aus Südwest, teilweise auch Gewitter, sollen die Böen in der Nacht zum Mittwoch begleiten. Dabei gibt es laut DWD eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Starkregen.

Ab Donnerstag gibt es dann laut Prognose nur noch wenig Wolken am Himmel, dafür viel Sonnenschein und einen sprunghaften Anstieg der Temperaturen. Grund dafür ist laut DWD eine südliche Strömung, die Luft direkt von der Iberischen Halbinsel nach Deutschland bringt. Dann sei sogar mit tropischen Nächten bei Temperaturen von über 20 Grad zu rechnen. (rk)