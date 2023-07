Nordhessens schönste Schummelburg: Löwenburg versprüht mittelalterlichen Charme

Von: Bastian Ludwig

Seit der Sanierung ist die Löwenburg in Kassel ein großer Besuchermagnet: Der Hauptturm der Löwenburg (rechts), der im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, wurde im Zuge der seit 2005 laufenden Sanierung rekonstruiert. © Bastian Ludwig

Wer an den Kasseler Bergpark denkt, denkt meist zuerst an den Herkules. Dabei ist die Löwenburg – auch gerade bei internationalen Gästen – der heimliche Höhepunkt des Welterbes.

Kassel – Die Burg wurde zwischen 1793 und 1801 im pseudomittelalterlichen Stil errichtet. Damit zählt sie zu den frühesten Zeugnissen des Historismus in Deutschland. Zum Vergleich: König Ludwig II. griff die Mode des Historismus beim Bau von Schloss Neuschwanstein erst etwa 75 Jahre später auf. Insofern sei Kurfürst Wilhelm I. (1743 – 1821) bei der Errichtung des gefakten Stammsitzes für sein Adelsgeschlecht ein Vorreiter gewesen, sagt Isabell Wolf, Gästeführerin bei Hessen Kassel Heritage.

Nachdem die mehrjährige Sanierung der Löwenburg vergangenes Jahr abgeschlossen wurde, in deren Zuge auch der im Krieg zerstörte Hauptturm wieder aufgebaut wurde, verzeichnete die Sehenswürdigkeit einen regelrechten Ansturm. „Die Anziehungskraft ist noch mal deutlich gestiegen“, sagt Wolf. Weil die Innenräume der Burg nur bei einer der stündlichen Führungen besichtigt werden können, rät Wolf dringend zu einer vorherigen Reservierung. Denn viele Termine seien bereits im Vorfeld ausgebucht.

Wenn sich Gruppen mit Kindern ankündigten, gebe es speziell darauf abgestimmte Angebote. Bisher gab es immer auch eine Burg-Rallye, die von Kindern absolviert werden konnte. Diese befindet sich aber in der Überarbeitung. Dafür kommt einmal im Monat eine Märchenerzählerin auf die Löwenburg (siehe Termine). Aber auch sonst stelle man sich bei den Führungen auf die Altersstruktur der Besucher ein.

Prunkvoll: Gästeführerin Isabell Wolf im Schlafzimmer des Damenbaus der Löwenburg. © Privat

Besonders die Rüstkammer, deren Sanierung noch aussteht, und die Besteigung des 25 Meter hohen Turms seien für Kinder spannend. So dürfen die Gäste in der Rüstkammer in nachgebildete Rüstungsteile schlüpfen und zum Schwert greifen. Auch die Legende vom Schwarzen Ritter, dessen Rüstung ebenfalls ausgestellt ist, sorgt oft für Staunen bei den Jüngsten. Schließlich soll Christian von Eschwege, der einst die schwarze Rüstung trug, alle 17 Jahre auf der Löwenburg herumspuken. Der Leutnant im Krieg gegen Napoleon war verstorben, kurz nachdem er die Rüstung bei einem Umzug getragen hatte. Seitdem ranken sich die wildesten Geschichten um den Schwarzen Ritter. Unter der Burgkapelle, die ebenfalls noch saniert werden soll, befindet sich die Gruft, in der Wilhelm I. begraben liegt. Dessen Sarg sei bis heute ungeöffnet, so Gästeführer Matthias Eskuche. Die Gruft ist aus Sicherheits- und Pietätsgründen aber nicht begehbar.

Dafür steht seit vergangenem Jahr wieder der Herren- und Damenbau für Besucher offen. Ein Großteil der 35 Millionen Euro teuren Sanierung floss in deren Wiederherstellung und Ausstattung. Viele Möbelstücke waren im Original erhalten und über Jahre ausgelagert. Sie wurden nach Inventurlisten aus dem Jahr 1816 wieder an ihren ursprünglichen Platz gebracht.

Gut gerüstet: Gästeführer Matthias Eskuche zeigt, wie sich Besucher in der Rüstkammer verkleiden können. © Privat

Noch in diesem Herbst sollen mit dem Herrenschlafzimmer, dem Herrenankleidezimmer und dem Dienerzimmer weitere Räume ausgestattet und damit auch zugänglich gemacht werden. Dies war bislang noch nicht möglich, weil dort noch Bauarbeiten stattfanden. Auch wird in vielen Räumen noch die Wandbespannung ausgetauscht. Denn beim roten Seidensamt hatte es Lieferverzug gegeben, sodass er nicht pünktlich zur Wiedereröffnung angebracht werden konnte. Tatsächlich hat Wilhelm I. selten auf der Löwenburg übernachtet. Nur zwei Mal zwei Wochen im Jahr verbrachte er dort. Zudem schlief er in den Neujahrsnächten dort. Dies war ein Ritual, bei dem er in der Gruft über den eigenen Tod sinniert haben soll.

Führungen: Di-So 10 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei. Turm zwei Euro extra.

Spannende Details zum Entdecken

Die Geschichte und Architektur der Löwenburg birgt viele spannende Details, die von den Besuchern entdeckt werden können. Vieles davon dürfte selbst Kasselern unbekannt sein. Hätten Sie beispielsweise gewusst, dass …

… mehrere Fassadenelemente von der alten Magdalenenkirche in der Unterneustadt stammen? Um die Löwenburg älter aussehen zu lassen und ihr ein gotisches Aussehen zu verleihen, ließ der Bauherr diese Elemente von der 1795 abgerissenen Kirche einsetzen.

… der ausgetretene Sandsteinbelag am Eingang zur Burgkapelle künstlich geschaffen wurde? So sollte suggeriert werden, dass die Kapelle schon über Jahrhunderte gut besucht wurde.

… sich im Pflaster des Burghofes und an einem der Burgtore das fiktive Erbauungsdatum 1495 finden lässt?

… die Kronleuchter im Damenbau alle vier Kerzen haben und im Herrenbau acht Kerzen. Damit wollte der Kurfürst zeigen, dass er mächtiger ist, als die Kurfürstin.

… die Burgkapelle nach dem Tod von Wilhelm I. nie mehr als solche benutzt wurde? Und das zwischenzeitlich Wilhelms Vater, Landgraf Friedrich II., ebenfalls seine Grablege in der Gruft fand? Denn im Zweiten Weltkrieg war die Elisabethkirche auf dem Friedrichsplatz, in der Friedrich II. ursprünglich bestattet war, zerstört. Deshalb wurde sein Sarg bis zum Neubau von Sankt Elisabeth zur Löwenburg gebracht.

… das Bett der Kurfürstin mit einer Länge von 1,80 Meter für damalige Verhältnisse sehr groß war? Die Menschen schliefen damals in halb aufrechter Sitzposition, weil sie Angst hatten, im Schlaf zu sterben.

Kinderprogramm Einmal im Monat werden Märchen für Kinder (ab 5 Jahre) und deren Eltern auf der Löwenburg erzählt. Die nächsten Termine: 6. August und 3. September. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr. Dauer: 1 Stunde. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene vier Euro.

Am 11. August, 25. August und 8. September startet die Kinderführung „Wir erobern die Löwenburg“ von 16 Uhr bis 17 Uhr. Ab 8 Jahre.