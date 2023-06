Drei Jugendliche zünden Roller in Kassel an

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht drei Jugendliche, die einen Roller gestohlen und angezündet haben wollen. © Carsten Rehder /dpa

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend in Nordshausen einen Motorroller gestohlen, diesen anschließend hinter eine leer stehende Kindertagesstätte geschoben und angezündet, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Kassel - Der Roller wurde durch das Feuer völlig zerstört. Zudem entstanden durch den Brand Schäden an zwei Heckenpflanzen und der Fassade der Kita. Die Polizei ermittelt nun wegen des Rollerdiebstahls sowie Brandstiftung und bittet um Hinweise auf das jugendliche Täter-Trio, das von Zeugen beobachtet worden war.

Der brennende Roller in der Korbacher Straße/Ecke Obere Bornwiesenstraße war der Feuerwehr und der Polizei gegen 19.20 Uhr gemeldet worden. Noch während der Löscharbeiten rief die Besitzerin des Zweirads aus der Straße „Hinter der Pforte“ bei der Polizei an, nachdem sie den Diebstahl ihres Rollers bemerkt hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die drei unbekannten Jugendlichen das Lenkradschloss des abgestellten Fahrzeugs gegen 19 Uhr geknackt und den Roller dann hinter die ehemalige Kita geschoben, wo sie ihn letztlich anzündeten. Es soll sich nach Angaben der Zeugen, die das Trio bei der Flucht in Richtung Haltestelle „Bühlchenweg“ gesehen haben, um drei männliche und etwa 13 bis 14 Jahre alte Täter gehandelt haben, von denen zwei dunkelhäutig waren. Alle waren mit Sporttrikots in verschiedenen Farben bekleidet, wovon eines rot gewesen sein soll.

Weitere Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. (use)