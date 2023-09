Strohballen brennen seit Stunden bei Nordshausen

Von: Bastian Ludwig

Strohlballen brannten zwischen Nordshausen und Brasselsberg: Korbacher Straße war abgesperrt. © Feuerwehr Kassel

In der Nacht zu Samstag ist ein Feuer in einem überdachten Strohballenlager in Nordshausen ausgebrochen. Noch den ganzen Tag ist mit Geruchsbelästigung zu rechnen.

Kassel - Um 1 Uhr wurde die Feuerwehr durch mehrere Notrufe alarmiert. Wegen der großen Menge an Strohballen war ein komplettes Löschen nicht möglich. Die Feuerwehr lässt daher das Lager kontrolliert abbrennen. Dies kann noch einige Stunden dauern. Die Feuerwehr rechnet damit, den Einsatz am Samstagabend beenden zu können.

Wegen der starken Rauchentwicklung kommt es den ganzen Samstag über zu einer Geruchsbelästigung in den Stadtteilen Nordshausen und Brasselsberg. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aufgrund des Rauches aber nicht, so die Feuerwehr. Wegen des Geruchs sollten Türen und Fenster aber geschlossen bleiben.

Als die Feuerwehr nachts an der Brandstelle am Ortsausgang von Nordshausen eintraf, stand das Lager bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Korbacher Straße musste für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. (Bastian Ludwig)