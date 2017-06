Brennpunkt Kasseler Stern: 70 Polizisten bei Großrazzia im Einsatz

Viel Polizei in der Jägerstraße und Unteren Königsstraße: Am gestrigen Abend kontrollierten 70 Polizisten rund 50 Personen. Darunter waren etliche, die der Polizei bekannt sind. Drogen wurden beschlagnahmt.

Kassel. Großrazzia der Polizei im Quartier am Stern: 70 Polizisten haben am Donnerstagabend die Jägerstraße abgeriegelt und zwei Gaststätten und eine Spielhalle durchkämmt.

Fluchtmöglichkeiten über andere Straßen wurden gesperrt. Die Bilanz der rund zweistündigen Aktion, die um 19.38 Uhr begann: 50 Personen wurden überprüft. Darunter hätten sich etliche befunden, die bei der Polizei aktenkundig sind, sagt Polizeisprecher Torsten Werner. Bei zwei Personen wurden Haschisch, bei einer Heroin gefunden.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei einen 23 Jahre alten Syrer festgenommen. Er steht im Verdacht, am vorigen Sonntag einen 32-Jährigen mit türkischen Wurzeln mit mehreren Messerstichen verletzt zu haben. Das Opfer hatte den Verdächtigen am Donnerstagnachmittag an der Unteren Königsstraße wiedergesehen und die Polizei gerufen. Der Festgenommene gestand die Tat. Er gab an, sich in einem Streit um Geld gegenüber dem 32-Jährigen nur verteidigt zu haben.

Wie berichtet, war die Situation am Rande der Kasseler Innenstadt in den vergangenen Wochen eskaliert. Es gab Messerattacken mit Schwerverletzten und andere Gewalttaten. Die Polizei erhöhte deswegen ihre Präsenz am Stern. Mit Erfolg: Am vergangenen Dienstag wurde ein 23 Jahre alter Tunesier festgenommen, der unter den Augen der Beamten mit Kokain gedealt hatte.

Die Razzia am Donnerstagabend verlief weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Verdächtige, die kontrolliert wurden, leisteten keinen Widerstand. Die Polizei reagierte mit der Razzia auch auf die Klagen vieler Anrainer. Sie berichteten, dass es „so schlimm wie nie“ im Quartier am Stern zugehe.

Dealer und Hehler seien schon tagsüber überall aktiv. Anwohner und Geschäftsleute vermuten, dass rivalisierenden Drogenbanden um das Gebiet kämpfen. Vor allem Araber und Kurden würden sich bekriegen.