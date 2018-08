40 Jahre Sucht: So hat der Alkohol das Leben eines Kasselers zerstört 

Fühlt sich gut aufgehoben: Manfred Dettmar griff fast 40 Jahre lang zum Alkohol. Nun lebt der 59-Jährige im Heinrich-Lambach-Haus an der Schillerstraße. Die Einrichtung für Alkohol- und Tablettenabhängige wird vom Blaukreuz-Zentrum betrieben.

Kassel. Manfred Dettmar aus Kassel weiß, wie es ganz oben und ganz unten aussieht. Er hatte eine glückliche Familie, dann zerstörte der Alkohol sein Leben.

Der 59-Jährige war 23 Jahre verheiratet, lebte mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus und hatte eine Festanstellung und gute Freunde. Zumindest glaubte er lange, dass es gute Freunde sind. Doch dann kam der Absturz. An dessen Ende stand er ohne Familie, Haus und Arbeitsplatz da. Das Heinrich-Lambach-Haus des Blaukreuz-Zentrums an der Schillerstraße wurde für den Alkoholiker zur Rettung.

Wenn Dettmar in seinen Erinnerungen wühlt, sind da viele schöne Erlebnisse. Anfang der 90er-Jahre war er im Urlaub in Sankt Petersburg. Dort lernte der Straßenbaufacharbeiter seine Frau kennen. 1995 heiratete das Paar. Kurz darauf kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Den damals 18 Monate alten Sohn der Frau adoptierte Dettmar. Gemeinsam lebte die Familie in Gottsbüren, ein Stadtteil von Trendelburg (Kreis Kassel). Es folgten viele schöne Urlaube in Kroatien und der Türkei.

Er trank seit 40 Jahren

Doch schon damals war die heile Welt fragil. „Ich habe vor 40 Jahren angefangen, Alkohol zu trinken. Das gehörte auf dem Bau dazu“, erzählt Dettmar. Auch im Freundeskreis schmiss er viele Runden. „Wenn ich getrunken hatte, war ich gutmütig“, sagt der 59-Jährige. Er habe geglaubt, die Männer, die mit ihm am Tresen saßen, seien seine Freunde. Heute ist er sicher, die haben ihn nur ausgenutzt.

Zu dieser Zeit hatte Dettmar schon mehrere ambulante Therapien hinter sich, deren Erfolge aber nie von Dauer waren. 2014 verlor er wegen seiner Alkoholprobleme nach 39 Jahren im Beruf seinen Job. Ein Jahr später ging es weiter bergab: „Im August 2015 verschwand meine Frau. Ohne eine Nachricht. Da bin ich versackt, habe jeden Tag getrunken, Schnaps, Bier – alles durcheinander“, erzählt Dettmar. Fast 50.000 Euro Schulden türmten sich auf, das Haus wurde versteigert.

Als sich der Diabetiker schließlich zu viel Insulin spritzte, verlor er das Bewusstsein. „Meine Tochter hat mich gefunden, sonst wäre ich heute nicht mehr hier“, sagt Dettmar.

Die Gemeinschaft tut ihm gut

Nach Stationen im Krankenhaus und in der Suchtklinik in Merxhausen kam er vor zwei Jahren ins Heinrich-Lambach-Haus. Dort lebt er seitdem in einem Zimmer mit Bad. „Die ersten Wochen waren schwer“, erzählt er. Inzwischen hat er mit den 31 anderen Bewohnern Freundschaften geschlossen und wurde sogar zum Heimbeirat gewählt.

Egal ob Holzwerkstatt, Kartenspielen, Kegel-, Koch- und Selbsthilfegruppe: Dettmar ist überall dabei. Die Gemeinschaft tut ihm gut. Als er vor einigen Monaten den Kontakt zu seinen Kindern verlor, retteten ihn seine neuen Freunde vor dem Rückfall. Inzwischen weiß er: „Immer wenn ich Druck kriege, will ich zur Flasche greifen. Doch nun bin ich seit 28 Monaten trocken. Das hätte ich nie gedacht“, sagt Dettmar. Sein nächstes Ziel ist, den Kontakt zu den Kindern wiederherzustellen. „Wenn sie keinen Kontakt wollen, muss ich auch damit leben.“

Das Heinrich-Lambach-Haus

2017 hat das Blaukreuz-Zentrum seine Klinik für Alkoholkranke in Wilhelmshöhe geschlossen. Damit ist die Institution aber nicht komplett aus Kassel verschwunden. Sie betreibt weiter ein Wohnheim für Alkohol- und Tablettenabhängige: Das Heinrich-Lambach-Haus an der Schillerstraße. Es bietet 32 stationäre Wohnheimplätze und 62 ambulante Plätze für Alkohol- und Tablettenabhängige, wird seit 2006 vom Blaukreuz-Zentrum betrieben, das wiederum zur Baunataler Diakonie Kassel (BDKS) gehört. Zuletzt hatte die Einrichtung mit 27 Mitarbeitern Probleme, alle Plätze zu belegen. Dies habe daran gelegen, dass nach der Schließung der Klinik in Wilhelmshöhe der Eindruck entstanden sei, dass Blaukreuz-Zentrum habe seine Arbeit eingestellt, sagt BDKS-Sprecherin Claudia Lieberknecht.