Unbekannter beschädigt geparkten Seat

Die Polizei sucht einen Verkehrsteilnehmer, der zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montag dieser Woche in der Nordstadt vermutlich bei einem Parkmanöver ein geparktes Auto beschädigt hat.

Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, so Polizeisprecherin Leonie Klement.

Das 25-jährige Unfallopfer aus Kassel hatte bei der Anzeigenerstattung mitgeteilt, dass es seinen roten Seat am Donnerstag, gegen 20 Uhr in der Mombachstraße (Höhe der Hausnummer 86) am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte. Erst bei seiner Rückkehr am Montag gegen 16 Uhr stellte der Mann an seinem Wagen den Schaden im Bereich der Motorhaube und des Frontstoßfängers fest.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich unter Tel. 05 61/9100.

