Daniel Kämmerer ist neuer Präsident des Landgerichts Kassel: „Nur dem Recht verpflichtet“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Neuer Chef am Landgericht Kassel: Als Präsident ist Daniel Kämmerer Vorgesetzter für 439 Beschäftigte. © Ulrike Pflüger-Scherb

Der 54-jährige Daniel Kämmerer ist seit 1. Juni Präsident des Kasseler Landgerichts.

Kassel – Das erste Mal in Kassel war er als Teenager. Damals machten seine Eltern mit ihm einen Ausflug zum Schloss Wilhelmshöhe. Auch in den vergangenen Jahren war Daniel Kämmerer ab und an in der Stadt. Als stellvertretender Leiter der Abteilung Justizvollzug im Hessischen Justizministerium war der Jurist Chefkoordinator für die Sanierung der Justizvollzugsanstalt Kassel I.

Seit 1. Juni kommt der 54-Jährige fast jeden Tag in die Stadt: Daniel Kämmerer ist nämlich der neue Präsident des Kasseler Landgerichts.

Geboren und aufgewachsen ist Kämmerer in Wuppertal. Nach seinem Jura-Studium in Regensburg absolvierte er ein Traineeprogramm bei der Landesbank BadenWürttemberg, bevor er von 2000 bis Ende 2002 als Rechtsanwalt für die Großkanzlei Clifford Chance Pünder in Frankfurt und London tätig war. Kämmerer war damals auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert und zum Beispiel mit dem Börsengang der Fraport AG beschäftigt. Das sei damals hochinteressant und mit viel Arbeit verbunden gewesen, sagt Kämmerer. Im Jahr 2003 habe er sich dann für den „rechten Weg“ entschieden und wurde Proberichter am Landgericht Wiesbaden und am Amtsgericht Gießen. Als Richter sei man „nur dem Recht verpflichtet“, nicht den Interessen eines Mandanten. Auch wenn er in der Großkanzlei mehr Geld verdient habe, bereue er den Wechsel in die Justiz nicht. „Das war es mir wert“, sagt Kämmerer.

Es folgte eine Abordnung an die Hessische Staatskanzlei, wo er Büroleiter des damaligen Staatsministers für Bundesrats- und Europaangelegenheiten, Jochen Riebel, wurde. Vier Jahre später wurde er Vorsitzender Richter am Landgericht Frankfurt und 2015 Vizepräsident des Landgerichts Limburg, bevor er sich um den Justizvollzug im Ministerium kümmerte. Und jetzt Kassel.

Noch nie habe er ein Büro mit so einem schönen Ausblick gehabt, sagt Kämmerer, der aus dem Fenster direkt auf die Aue und die Orangerie blicken kann. Aktuell macht er sich mit der Behörde vertraut, zudem stehen Antrittsbesuche in den Amtsgerichten Eschwege, Fritzlar, Korbach und Melsungen an, die zum Landgericht Kassel gehören. Als Präsident hat Kämmerer auch eine Kammer. Er hat die Berufungskammer für Jugendsachen seines Vorgängers Albrecht Simon übernommen. Die erste Verhandlung hat er am 20. Juli. „Es ist wichtig, den Kontakt zum Geschäft nicht zu verlieren“, sagt der Gerichtspräsident.

Als Herausforderungen bezeichnet er die Digitalisierung im Landgericht. In Zivilverfahren ist die elektronische Akte bereits eingeführt. Es stehe noch nicht fest, wann das auch in Strafverfahren umgesetzt werden könne. Darüber hinaus sei die Gewinnung von Personal, sowohl im richterlichen als im nicht richterlichen Bereich, eine Herausforderung. So wie in allen Branchen. Die Konkurrenz zur Wirtschaft und zu Kanzleien sei groß. Da beeinflusse auch das Gehalt den Wettbewerb. Zudem habe Kassel den Nachteil, dass es an der Uni keinen Jura-Studiengang gibt.

Seinen sozialen Mittelpunkt hat der Jurist, dessen Hobbys Sport und Kochen sind, im Rhein-Main-Gebiet, wo er weiterhin wohnen wird. Er pendelt mit dem Zug nach Kassel. (use)