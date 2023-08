„Nur noch fürs Referendariat gelebt“: Svenja Schäfer aus Kassel ist bald Lehrerin

Von: Hannah Köllen

Svenja Schäfer tritt in der kommenden Woche ihren ersten Job als Lehrerin an der Gesamtschule Melsungen an. © Fischer, Andreas

Svenja Schäfer aus Kassel arbeitet ab kommender Woche als Lehrerin. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie von ihrem Referendariat und warum sie sich für einen Monat arbeitslos melden musste.

Kassel – Kommende Woche startet in Hessen das neue Schuljahr. Neben den rund 60 000 Kindern, die in diesem Sommer eingeschult werden, treten jedes Schuljahr auch mehrere Hundert neue Lehrkräfte ihren Job an einer hessischen Schule an. Eine von ihnen ist in diesem Sommer die Kasselerin Svenja Schäfer, die kommende Woche ihren ersten Job als frisch ausgebildete Lehrerin an der Gesamtschule Melsungen beginnt. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie über ihre Erwartungen und Ängste, ihr Referendariat und Helikopter-Eltern.

Frau Schäfer, ab kommender Woche sind Sie Lehrerin. Wie nervös sind Sie?

Ich bin aufgeregt, aber die Vorfreude überwiegt. Momentan bereite ich meinen Unterricht schon so gut wie möglich vor. Meinen Stundenplan bekomme ich aber erst im Laufe dieser Woche.

Sie wissen also noch nicht, wann genau Sie ab kommender Woche unterrichten müssen. Das klingt nach einer kurzfristigen Planung.

Ich wusste bis Anfang Juli auch noch nicht, wo ich nach den Ferien einen Job haben werde. Mein Referendariat ist im Juli zu Ende gegangen, nach den Sommerferien starte ich als Lehrerin. Für den August musste ich mich arbeitslos melden – und das, obwohl ich mein Examen mit 1,0 abgeschlossen habe. Da ich während des Referendariats auf Widerruf verbeamtet war, habe ich aber keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, sondern kann lediglich Bürgergeld beantragen.

Das klingt demotivierend für einen jungen Menschen, der ins Berufsleben starten möchte.

Ich hatte noch Glück, weil meine Examensprüfung bereits Anfang Mai war. Als ich die bestanden hatte, konnte ich sofort beginnen, mich zu bewerben. Eine Freundin von mir hatte ihre Prüfung erst im Juli. Als die Sommerferien begannen, hatte sie immer noch keine Stelle in Aussicht. Und ich weiß, dass sie da kein Einzelfall ist. Bei dem herrschenden Lehrermangel verstehe ich nicht, wieso man so mit uns Berufsanfängern umgeht. Nur als Beispiel: In Baden-Württemberg ist kürzlich eine Werbekampagne des Kultusministeriums erschienen, in der mit dem Slogan „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Werde Lehrer*in“ geworben wird. Das ist kein schönes Gefühl, wenn der Beruf, für den man lange studiert hat, so ins Lächerliche gezogen wird.

Sind Sie denn mit der Lehramtsausbildung in Hessen zufrieden?

Auch da gibt es Verbesserungsbedarf, vor allem was das Studium angeht, das sehr theoretisch ist. Ich sehe zwar die Notwendigkeit, die theoretischen Grundlagen zu kennen. Aber im Studium müsste es viel mehr Praxisbezug geben. Erst das Referendariat hat mich in meiner pädagogischen Arbeit weitergebracht. Das Studium hat wenig damit zu tun, was in der Praxis von Lehrkräften erwartet wird.

Wie haben Sie Ihre Abschlussprüfung erlebt?

An dem Tag war ich morgens um 7 Uhr in der Schule, am Abend vorher hatte ich schon alles aufgebaut, was ich für meine Prüfung benötigt habe. Ich wurde nacheinander in meinen Fächern Englisch und Politik und Wirtschaft geprüft. Anschließend musste ich noch ein Fallbeispiel bearbeiten: Ich hatte 30 Minuten Zeit zur Vorbereitung, musste den Fall dann in einer Viertelstunde vorstellen und mich dann noch 45 Minuten den Fragen der Prüfer aussetzen. Im Anschluss haben sie über meine Leistung beraten und mir mitgeteilt, dass ich bestanden habe. Der Tag war wirklich lang, aber irgendwie habe ich es geschafft.

War diese Abschlussprüfung der anstrengendste Teil des ganzen Referendariats?

Auf jeden Fall! In diesem letzten Semester habe ich eigentlich nur noch für mein Referendariat gelebt. Grundsätzlich war das Referendariat fordernd. Ich würde sagen, im Durchschnitt brechen fünf von 50 währenddessen ab. Für viele ist das Referendariat auch ein echter Kulturschock.

Inwiefern?

Klar macht man während des Studiums Pflichtpraktika. Aber da steht man verhältnismäßig wenig und nicht eigenverantwortlich vor der Klasse, sondern guckt den Lehrkräften vielmehr nur zu. Im Referendariat muss man dann aber selbst ran. Manche merken dann erst, dass der Beruf nichts für sie ist – nachdem sie schon so viel Zeit und Energie in das Studium gesteckt haben. Für mich war der Start ins Referendariat nicht so schwierig, weil ich während des Studiums schon als Vertretungslehrerin gearbeitet habe. Daher wusste ich schon in etwa, was mich erwartet.

Wollten Sie schon immer Lehrerin werden?

Nein. Als ich mit 18 Jahren mein Abitur gemacht habe, wusste ich gar nicht, was ich machen möchte. Ich habe erst mal mit einem anderen Studium begonnen, war aber mit dem eigenverantwortlichen Lernen komplett überfordert. In einem Gespräch mit einem meiner ehemaligen Lehrer habe ich gemerkt, dass der Lehrerberuf auch etwas für mich sein könnte.

Inwiefern hat die Ausbildung unter Corona gelitten?

Als ich im Herbst 2021 mit meinem Referendariat begonnen habe, gab es zum Glück keinen kompletten Distanzunterricht mehr. Was das angeht, hat die Pandemie also nicht so viel Schaden angerichtet. Aber die Folgen von Corona sieht man bis heute noch bei den Schülern. Viele Schülerinnen und Schüler berichten mir, dass sie in ihrer Klasse kein Gemeinschaftsgefühl verspüren. Wie soll sich das auch einstellen, es sind ja etliche Klassenfahrten und Ausflüge ausgefallen. Manche Schüler haben starke fachliche Defizite. Während der Pandemie durfte ja keiner sitzen bleiben. Da wurden teilweise Schülerinnen und Schüler mitgeschleift, die jetzt total überfordert sind. Man merkt sehr deutlich, wer zuhause unterstützt wird.

Und dann gibt es da noch die Helikopter-Eltern, die den Lehrkräften das Leben schwer machen.

Die gibt es auf jeden Fall! Ich habe schon von Fällen gehört, wie Eltern den Lehrkräften mit Strafanzeigen gedroht haben. Da geht es dann häufig darum, dass sie die Benotung ihres Kindes als ungerecht empfinden. Ich habe viele Kinder erlebt, die in Tränen ausbrechen, wenn sie mal eine 3 oder 4 bekommen. Es ist sehr wichtig, jede Notenentscheidung immer gut begründen zu können. Ich dokumentiere alles, das kann sehr anstrengend und zeitintensiv sein.

Immer wieder hört man Stimmen, die die Noten an Schulen abschaffen wollen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Ich verstehe die Kritik an unserem Notensystem. Der Blick auf die Entwicklung des Kindes wird zu sehr vernachlässigt, denn eine Note kann nur bedingt etwas über den Menschen dahinter aussagen. Schafft man die Benotung ab, würde das jedoch eine komplette Reform des Schulwesens nach sich ziehen.

Wie sieht es allgemein mit der Work-Life-Balance bei Lehrkräften aus? Dem Berufsbild wird ja gerne nachgesagt, dass man sich nicht gerade kaputt arbeitet.

Das Klischee muss ja irgendwoher kommen. Es mag sicherlich auch Lehrer geben, die wenig Engagement zeigen. Aber es gibt eben mindestens genau so viele Lehrer, die alles für ihre Schülerschaft geben. Da es heute viele Ganztagsschulen gibt, bedeutet Lehrer sein eben nicht mehr automatisch, den Nachmittag frei zu haben. In meinem Fach Politik und Wirtschaft kann ich nicht jedes Schuljahr denselben Lehrstoff durchnehmen. Da muss ich immer wieder Änderungen vornehmen, um die aktuellen politischen Themen zu behandeln.

Sie starten mit einer sogenannten Planstelle, sind für die kommenden drei Jahre auf Probe verbeamtet. Was ist der Unterschied zu einem Lehrauftrag?

Bei der Planstelle hat man die Verbeamtung – wenn auch erst mal nur auf Probe – und bekommt auch rund ein Drittel mehr an Gehalt. Dafür ist man weniger flexibel. Ich weiß, dass ich meinen Arbeitsplatz in den kommenden Jahren nicht einfach mal so wechseln kann. Das sieht bei einem Lehrauftrag anders aus. Deshalb wollen einige nach dem Referendariat auch nicht direkt eine Planstelle antreten. Diese Stellen gibt es aber auch nicht wie Sand am Meer: Ich hatte letztlich vier Planstellen zur Auswahl, das ist ein ziemliches Luxus-Problem.

Sie sind 27 Jahre alt, also nicht wesentlich älter als Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die Sie auch unterrichten werden. Ist das seltsam für Sie?

Am Anfang hatte ich davor richtig Respekt. Während des Referendariats habe ich aber schon einige Male in der Oberstufe unterrichtet und gemerkt, dass es mir richtig Spaß macht. Wichtig ist, dass man sich nicht verstellt. Ich hole mir immer auch gerne bei den Schülerinnen und Schülern Feedback. Die zeigen einem dann schon, ob man gut ankommt.

Was wollen Sie den Schülerinnen und Schülern – neben dem fachlichen Wissen – vermitteln?

Mir ist es wichtig, meinen Schülern selbstständiges Denken beizubringen. Sie sollen lernen, Dinge kritisch zu hinterfragen. Durch eigenverantwortliches Lernen will ich außerdem ihre Selbstständigkeit fördern.

Zur Person Svenja Schäfer (27) tritt nach den Sommerferien ihre erste Stelle als Lehrerin an der Gesamtschule Melsungen an. Sie hat an der Uni Kassel Englisch und Politik und Wirtschaft für das Gymnasiallehramt studiert. Während ihres Studiums arbeitete die gebürtige Baunatalerin als Vertretungslehrerin an ihrer alten Schule, dem Lichtenberg-Gymnasium. Ihr Referendariat machte sie an der Albert-Schweitzer-Schule. Schäfer lebt in Kassel.