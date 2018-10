Obelisk in Kassel abgebaut: Oberbürgermeister Geselle verteidigt Vorgehen

Kassel. Nach dem Abbau des Obelisken vom Königsplatz hat sich nun Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) zu der jüngsten Entwicklung geäußert. Er verteidigt das Vorgehen und sagt: "Ich trage die Verantwortung."

Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) ist im Urlaub. Am Telefon nimmt er daher Stellung zur jüngsten Entwicklung, und er verteidigt die Maßnahme, das documenta-Kunstwerk am Morgen des 3. Oktober, also des Tages der Deutschen Einheit, entfernt haben zu lassen.

Er sagt, er habe in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung am 24. September unmissverständlich klar gemacht, dass der Obelisk nach Ablauf des Leihvertrages am 30. September abgebaut werde – sollte es nicht doch noch zu einer Einigung mit dem Künstler Olu Oguibe kommen. Oguibe äußerte sich zwar noch einmal öffentlich – allerdings nicht im Sinne der Stadt.

Geselle begründet den Schritt nun mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung. Die habe eindeutig entschieden, dass der Obelisk vom Königsplatz verschwinden müsse. Deshalb sei der Abbau „vollkommen legal“. Geselle: „Es ist auch angemessen, jetzt zu handeln und uns nicht noch weiter vorführen zu lassen.“

Trotzdem bleiben Fragen – zum Beispiel jene Frage nach dem Termin am Tag der Deutschen Einheit. Geselle antwortet darauf mit dem Verweis auf Sicherheitsaspekte. Man habe deshalb einen Zeitpunkt ausgewählt, an dem wenig Publikumsverkehr herrsche und wenige Berufstätige unterwegs seien. Dass der Termin nicht öffentlich gemacht wurde, habe aber auch mit einem anderen Grund zu tun gehabt: „Wir wollten nicht, dass politische Ränder ihre Leute mobilisieren und den Abbau für ihre Zwecke instrumentalisieren.“ Sprich: Geselle hatte keine Lust auf Aufmärsche und mögliche Gegendemonstrationen.

Der Oberbürgermeister erklärte zudem, dass der Abbau kein Grund für ihn sei, sich zu freuen oder ein Bier zu trinken. Er bekräftigte zudem das Angebot der Stadt an den Künstler, den Obelisken auf der Treppenstraße aufzubauen. Ein entsprechender Kaufvertrag läge Oguibe vor; daran habe sich nichts geändert.

Geändert hat sich nur, dass der Obelisk nun nicht mehr auf dem Königsplatz steht. Geselle betonte: „Auch wenn die Stadtverordnetenversammlung so entschieden hat, trage ich die Verantwortung.“ Für ihn sei es aber keine Option gewesen, während des Abbaus persönlich zu erscheinen.

Warum aber ist Kulturdezernentin Susanne Völker nicht eingeweiht gewesen in die Abbaupläne? Geselle verweist auf seine Aussage zu Beginn: Jedem sei klar gewesen, dass der Obelisk bald abgebaut werde. Den konkreten Termin hätten aber nur ganz wenige gewusst. Völker war nicht unter ihnen.

Diese Woche ist Geselle noch im Urlaub. Aber auch dort erreichen ihn Reaktionen zum Abbau des Obelisken. Die Resonanz? „90 Prozent positiv.“

