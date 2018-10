Obelisk auf dem Kasseler Königsplatz wird abgebaut

Kassel. Völlig überraschend hat heute der Abbau des umstrittenen Obelisken auf dem Kasseler Königsplatz begonnen. Vorangegangen war ein monatelanger Streit um den Standort des documenta-Kunstwerks.

Um 4.30 begannen Arbeiter der Kasseler Baufirma Richter damit, eine Baustelle rund um das Kunstwerk einzurichten, wenig später fuhren zwei schwere mobile Kranwagen auf den Königsplatz. Um 5.26 war die Edelstahlspitze des Obelisken demontiert, um 5.42 Uhr hing das obere, 14 Tonnen schwere Betonteil des Obelisken am Stahlseil des Kranes. Beim Abbau des mittleren, 18 Tonen schweren Teils gab es dann Komplikationen. Es wollte sich nicht vom unteren Teil, auf dem der Spruch "Ich war ein Fremder, und ihr habt mich beherbergt" zu lesen ist, lösen.

+ Die abmontierte Spitze. © Andreas Fischer/HNA

Der Abbau des Obelisken musste nach eine Beschluss der Kassler Stadtverordnetenversammlung erfolgen. Eine breite Mehrheit hatte dafür votiert, das er vom Königsplatz verschwinden muss, um den Platz für zukünftige Nutzungen freizuhalten. Dem Künstler Olu Oguibe hatte man angeboten, den Obelisken an einem Standort an der Treppenstraße wieder aufzubauen. Das hatte Oguibe aber abgelehnt: Er habe den Obelisken extra für den Königsplatz gemacht.

Die Kosten des Abbaus sind im normalen documenta-Etat enthalten. Der Obelisk wird jetzt zunächst zwischengelagert, ehe er dem Künstler zurückgegeben wird. Für einen Transport in seine amerikanische Heimat müsse Oguibe selbst aufkommen, hieß es heute früh bei der Stadt. Gegen Schäden sei der Obelisk bei der documenta versichert. Die Spender, die für den Verbleib des Obelisken in Kassel Geld gegeben hatten, bekommen ihre Spende nun zurück.

Ein Sprecher der Stadt erklärte weiter, man habe für den Abbau einen so frühen Zeitpunkt und den Feiertag gewählt, um die Beeinträchtigungen auf der Königsstraße möglichst gering zu halten und damit auch eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Auf den Zufahrtsstraßen zum Königsplatz war Polizei postiert. Passanten. die etwa in die Straßenbahnen am Königsplatz einstiegen, nahmen vom Abbau kaum Notiz. Nur wenige bleiben stehen, niemand diskutierte über den Abbau des Obelisken.

