Oberärztin hat an Kasseler Klinik Methode bei Parkinson etabliert und geht nun in Ruhestand

Von: Anna-Laura Weyh

Geht in Ruhestand: Dr. Friederike Sixel-Döring hat 22 Jahre bei der Elena-Klinik in Kassel gearbeitet und unter anderem auch die Tiefe Hirnstimulation als Behandlungsmethode etabliert. © anna weyh

Dr. Friederike Sixel-Döring, Oberärztin an der Elena-Klinik, hat eine wirksame Methode bei Parkinson etabliert und geht nun in den Ruhestand. Die Behandlung bleibt aber in Kassel.

Kassel – Es sind die letzten Arbeitstage von Dr. Friederike Sixel-Döring in der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Die Leitende Oberärztin arbeitet seit 22 Jahren an der Fachklinik für Parkinson-Syndrome und Bewegungsstörungen – und hat hier unter anderem die Tiefe Hirnstimulation (THS) etabliert und weiterentwickelt.

„Diese neurochirurgische Methode, die Auswahl der Patienten und die Einstellung der THS je nach Beschwerden und Stadium der Erkrankung, war meine Aufgabe hier. Das war damals etwas sehr Besonderes, vor allem für eine Nicht-Universitätsklinik“, sagt die Ärztin für Neurologie und Rehabilitationswesen.

Bei der THS werden der zu behandelnden Person Elektroden ins Hirn implantiert. Ein Impulsgenerator wird im Brustbereich eingesetzt, Kabel verbinden die einzelnen Teile miteinander – ähnlich einem Herzschrittmacher. Dieser sogenannte Hirnschrittmacher hilft Parkinsonerkrankten, Symptome zu lindern und eine motorische Beweglichkeit konstant herzustellen.

„So werden die Betroffenen von Medikamenten und damit auch von Nebenwirkungen entlastet“, sagt Sixel-Döring. Die Operation ist minimalinvasiv und reversibel – kann also wieder rückgängig gemacht werden. Wie der Schrittmacher im Hirn genau wirkt, ist im Detail bisher ungeklärt. „Wir wissen nur, dass es funktioniert“, sagt die Oberärztin.

MVZ öffnet im Oktober Die Elena-Klinik plant ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu eröffnen, das zum 1. Oktober starten soll. Ambulant können die Patientinnen und Patienten der Tiefen Hirnstimulation (THS) dann für die Nachsorge-Untersuchungen, aber auch zur technischen Kontrolle in das MVZ kommen. Stationär wird sich Dr. Frank Steigerwald mit dem bisherigen THS-Team weiter um die Betroffenen in der Elena-Klinik kümmern. Auch die Kooperation mit der Uniklinik Göttingen, in der die Patientinnen und Patienten operiert werden, bleibt bestehen. Die Elena-Klinik plant, die THS perspektivisch noch zu intensivieren.

Seit 22 Jahren ist die Medizinerin einen Tag in der Woche mit ihrem Team in der Göttinger Universitätsklinik und begleitet dort ihre Patientinnen und Patienten. Innerhalb dieser Zeit habe sich viel getan: Die Weiterentwicklung der Technik sei enorm, die OP-Planung und auch die Implantate haben sich verändert.

In Nordhessen ist die Elena-Klinik die Adresse für Betroffene – doch die Behandlung kommt nicht für alle Parkinson-Erkrankten in Frage. „Bei jedem verläuft die Krankheit sehr individuell. Die Symptome sind vielseitig“, sagt Sixel-Döring. Es gebe einen Punkt im Verlauf der Krankheit, an dem es zu spät für die Betroffenen sei: Wenn etwa die Demenz oder Gleichgewichtsstörungen zu weit fortgeschritten sind, helfe die THS nicht mehr. Auch bei Patientinnen und Patienten über 75 Jahren werde die THS nicht mehr angewandt.

„Das ist die große Kunst: Die Menschen herauszusuchen, denen die THS helfen kann“, sagt die Kasselerin, die in Marburg studiert hat und vor ihrer Zeit in der Elena-Klinik in der allgemeinen Neurologie gearbeitet hat. Doch Sixel-Döring wollte ein Gebiet vertiefen.

Die Bewegungsstörungen bei Parkinson seien vielfältig; die Genetik, Umwelt und das physiologische Alter spielen hierbei zusammen. „Auch wenn wir die Krankheit nicht heilen können, können wir die Lebensqualität der Menschen enorm verbessern. Das ist spannend und berührend“, erläutert die Medizinerin ihre Entscheidung für das Fachgebiet. Sie pflege eine ganzheitliche Sicht auf die Patientinnen und Patienten.

Nun geht Sixel-Döring in den Ruhestand – die THS aber bleibt an der Elena-Klinik. Dr. Frank Steigerwald wird als Leitender Oberarzt mit THS-Erfahrung übernehmen und die Kooperation mit der Neurochirurgie der Universitätsmedizin Göttingen für diesen Bereich weiter vorantreiben.

Gleichzeitig wird er noch den Fokussierten Ultraschall als Tremor-Behandlung mit nach Kassel bringen. Dabei wird durch die Ultraschallwellen Wärme erzeugt und das Hirn dadurch millimetergenau verletzt – das Zittern auf einer Körperseite kann so stark reduziert werden. Für eine reine Parkinson-Behandlung ist diese Methode jedoch noch nicht zugelassen.

Sixel-Döring möchte nun erst einmal die freie Zeit auf sich zukommen lassen. „Ich freue mich, das Zusammenleben mit meinem Mann neu zu entdecken“, sagt sie. Die 65-Jährige möchte reisen, lesen und schreiben – vielleicht auch über THS und Schlafmedizin, die sie wissenschaftlich schon immer interessiert und begleitet hat.