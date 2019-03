Oberbürgermeister Geselle zu Straßenausbaubeiträgen: Anlieger sollen weiter zahlen

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) hat sich gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Er stellt sich damit gegen den Wunsch von SPD und CDU.

Wenn die Straße vorm Haus erneuert werden muss, ist das für Hauseigentümer bislang teuer geworden. Die Stadt hat für jedes Grundstück Straßenausbaubeiträge kassiert. Damit soll in Kassel demnächst Schluss sein.

SPD und CDU in der Stadtverordnetenversammlung wollen diese Beiträge abschaffen. Die Kasseler Stadtverordneten müssten sich überlegen, ob sie das wirklich wollten und wie dieser Einnahmeverlust in Höhe von vier Millionen Euro pro Jahr kompensiert werden könnte, sagte Geselle anlässlich einer Pressekonferenz zum Abschluss des Haushaltsjahrs 2018 im Rathaus.

+ Christian Geselle © Harry Soremski (nh) Die Widerspruchsquote der Eigentümer gegen die Beiträge sei in Kassel mit drei bis vier Prozent ohnehin relativ gering. Zudem gebe es jetzt schon die Möglichkeit, die Beiträge in Raten abzuzahlen. Die vier Millionen Euro, auf die die Stadt bei Abschaffung der Beiträge verzichten müsste, stünden zum Beispiel nicht dem Straßenbau und dem Radverkehr zur Verfügung, so Geselle. „Wir wollen uns der Verkehrswende aber stellen.“

Um die Einnahmeverluste zu kompensieren, müsste möglicherweise die Grundsteuer in der Stadt Kassel angehoben werden, so Geselle. Die Grundsteuer könne aber auf Mieter umgelegt werden, die Straßenausbaubeiträge hingegen nicht. Da werde sicher eine Gerechtigkeitsdiskussion entstehen, so Geselle. „Es ist nicht zweckmäßig, die Beiträge abzuschaffen.“ Auch wenn seine eigene Partei dies fordere. Geselle machte deutlich, dass er nicht immer mit allem einverstanden sei, was Sozialdemokraten machten.

Insgesamt ist der OB mit dem Haushaltsjahr 2018 sehr zufrieden. Der geplante städtische Überschuss in Höhe von 7,7 Millionen Euro konnte im Laufe des Haushaltsjahres mehr als verdreifacht werden. Die Stadt habe einen Überschuss von 26,9 Millionen Euro erzielt. Wesentlich verantwortlich dafür sei auch wieder eine Rekordeinnahme von 172,9 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer. Man könne aber nicht davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren auch so bleibe.