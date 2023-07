Oberbürgermeister Christian Geselle geht: Was andere über ihn sagen

Von: Matthias Lohr, Andreas Hermann, Florian Hagemann

Mussten gemeinsam die Antisemitismus-Debatte bei der documenta fifteen bewältigen: Oberbürgermeister Christian Geselle mit Hessens Kunstministerin Angela Dorn. Archi © Andreas Fischer

Die Amtszeit von Oberbürgermeister Christian Geselle endet. Was aber sagen jene über ihn, die mit ihm zu tun hatten?

Kassel – Die einen loben ihn, die anderen kritisieren ihn, an Oberbürgermeister Christian Geselle, für den die Stadtverordnetenversammlung heute seine letzte ist, scheiden sich die Geister. Wir haben viele gefragt, die mit ihm zu tun hatten: Menschen, die ihn unterstützten. Menschen, die mit ihm aneinandergeraten sind. Nicht alle, die wir gefragt haben, wollten sich auch äußern.

Jens Rose (62), Gleisbau-Unternehmer und Vorstand des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen, in dessen Aufsichtsrat Geselle sitzt. Rose unterstützte zudem Geselle in dessen Wahlkampf finanziell: „Ich habe Herrn Geselle als Oberbürgermeister der Stadt kennen und schätzen gelernt. Als Unternehmer hat mir persönlich imponiert, wie er unsere Stadt in seiner Doppelfunktion als Kämmerer und Oberbürgermeister entschuldet hat.

Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit von 2012 bis 2017, in der Kassel nur unter dem Schutzschirm des Landes handlungsfähig geblieben ist. Den steinigen Weg, den Bertram Hilgen, Jürgen Barthel und Christian Geselle gemeinsam gegangen sind, habe ich als Bürger mit höchstem Respekt und persönlicher Anerkennung wahrgenommen. Die in anonymen Veröffentlichungen behaupteten Vorwürfe in Bezug auf Menschenführung in seinem Amt habe ich nie so wahrgenommen.“

Gemeinsam für den KSV: 2017 mit Vorstand Jens Rose auf der Jahreshauptversammlung. © Christian Hedler

Volker Bouffier (71), von 2010 bis 2022 hessischer Ministerpräsident. Gerade während Corona gab es diverse Abstimmungen mit den Bürgermeistern. Geselle war zudem zeitweise Präsident des Hessischen Städtetages: „Oberbürgermeister Christian Geselle hatte durchaus seinen eigenen Kopf, aber ich habe stets gut und vertrauensvoll mit ihm zusammen gearbeitet. Ich wünsche ihm für die Zukunft möglichst bald genügend Abstand zu den Problemen der letzten Monate und eine erfüllende Tätigkeit für ihn im neuen Lebensabschnitt.“

Thomas Bockelmann (68), von 2004 bis 2021 Intendant des Staatstheaters: „Die ersten Jahre war der Umgang respektvoll und zugewandt. Und für seine persönliche Rede zu meinem Abschied bin ich ihm heute noch dankbar. Spätestens seit Sommer 2022 hat er aber – offenbar auch durch falsche Berater – einen Weg eingeschlagen, den ich falsch und zunehmend selbstisch fand. Bedauerlicherweise war er davon nicht mehr abzubringen.

Er hat damit der SPD, der er viel verdankt, auf Jahre geschadet und sich selber auch. Die anonymen Anwürfe im Wahlkampf waren gleichwohl schäbig. Möge es ihm gelingen, zu neuen Einsichten zu kommen und sein künftiges Leben gut zu ernten.“

Rosa-Maria Hamacher (37), Wählerinitiative Christian Geselle: „Christian Geselle hat in den letzten sechs Jahren als Oberbürgermeister politische Erfolge zu verzeichnen, die sich weit über seine Amtszeit hinaus positiv auf die Stadt auswirken werden. Ob Haushaltssanierung und drastische Schuldenreduzierung, sodass die Stadt nach einer Ewigkeit wieder investieren kann, ohne neue Schulden zu machen; das gelungene Anwerben qualifizierten Führungspersonals für die Unternehmen des Stadtkonzerns; die Sanierung der GNH; der Kasseler Weg beim Schulneubau, sichtbar an dem Projekt Offene Schule Waldau – das alles zeigt, dass er in seiner Amtszeit die Stadt nicht nur als Oberbürgermeister, sondern als Manager eines Stadtkonzerns geführt hat. Christian Geselle hinterlässt als scheidender Oberbürgermeister eine funktionierende Stadt.“

Christof Nolda (61), Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr. OB Geselle entzog dem Grünen-Politiker im Sommer vorigen Jahres Aufgaben im Verkehrsbereich, nachdem es zu einem öffentlichen Streit um einen 230 Meter langen Radweg am Steinweg gekommen war: „Das Gespräch – gerne auch kontrovers – miteinander zu suchen, nach besten Lösungen im Sinne Kassels zu ringen und gemeinsam die Kraft dieser Stadtgesellschaft und der Verwaltung entfesseln: Der Magistrat hat nun wieder eine echte Chance, zum Kollegialorgan zu werden.“

Ron-Hendrik Hechelmann (32), bis Anfang Juni Vorsitzender der Kasseler SPD. Im Machtkampf bei den Kasseler Sozialdemokraten forderte Geselle von Hechelmann vorigen Sommer den Rücktritt – vergeblich: „Auch wenn es am Ende viel gab, was uns trennte, so gab es stets eine Sache, die uns vereinte: der gemeinsame Wille, Kassel zukunftsfähig zu gestalten.

In seiner Amtszeit als Oberbürgermeister und zuvor als Kämmerer hat Christian Geselle mit der SPD zahlreiche sozialdemokratische Inhalte umgesetzt. Gemeinsam mit einer starken Kasseler SPD wurden unter anderem die soziale Wohnungsquote eingeführt, die Schulsanierung angestoßen, die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und der Haushalt saniert. Ich möchte ihm meinen Dank für seine geleistete Arbeit aussprechen und ihm für seinen weiteren Weg alles Gute wünschen.“

Parteiinterne Kontrahenten: Ex-SPD-Chef Ron-Hendrik Hechelmann und Christian Geselle. © Dieter Schachtschneider

Angela Dorn (41), hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Die Grünen-Politikerin ist stellvertretende Vorsitzende des documenta-Aufsichtsrats: „Gemeinsam mit dem scheidenden Oberbürgermeister und documenta-Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Geselle hatte ich eine große Herausforderung mit den antisemitischen Vorfällen der documenta fifteen zu lösen.

Trotz teils unterschiedlicher Positionen und einem Ringen um die beste Lösung bin ich dankbar, dass wir am Ende gemeinsame verantwortliche Entscheidungen wie die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Organisationsanalyse zur Verbesserung der Strukturen der documenta erreicht haben. Ich bedanke mich bei ihm für die Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine weitere Zukunft alles Gute.“

Gerrit Bamberger (48), Comedian, der mit Geselle lustige Filmchen drehte – etwa für den Neujahrsempfang: „Ich bin immer gut mit Christian Geselle ausgekommen. Er ist kein extrem witziger Typ, er hat mehr so Otto Normalhumor. In seiner Amtszeit hat er viel geschaffen und uns gut durch die Krise gebracht – etwa mit dem Einwohner-Energie-Geld.

Ich hab es bekommen, und keiner hat es zurückverlangt. Meistens hat er zu dem gestanden, was er gesagt hat. Manchmal muss man in einer Position wie dem Amt als Oberbürgermeister den Arsch in der Hose haben. In gewisser Weise war Christian Geselle konsequent.“

Michael Aufenanger (46), Ex-Bürgermeister von Ahnatal (CDU) und Organisationschef des Kassel-Marathons: „Die Stadt Kassel hat sich in der Amtszeit von Christian Geselle gut entwickelt. Ich selbst habe Christian Geselle als guten Unterstützer der Kasseler Sportszene und speziell des Marathons erlebt. Politisch hat er viele Themen vorangebracht. So auch im Sicherheitsbereich mit der Neuaufstellung der Stadtpolizei und der Videoüberwachung.

Als Landkreispolitiker hätte ich mir ein besseres Zusammenspiel mit dem SPD-Landrat im Bereich der Krankenhauspolitik gewünscht. Positiv wäre es zudem für unsere Demokratie gewesen, wenn Christian Geselle einen besseren Umgang mit seiner Stichwahl und seiner Verabschiedung gefunden hätte.“

Violetta Bock (35), Stadtverordnete der Kasseler Linken: „In unserer Fraktion haben wir ihn aufgrund des Führungsstils Landgraf Geselle genannt. So agieren konnte er jedoch nur, weil er die grün-rote Unterstützung dafür hatte. Den Kita-Ausbau hat er zumindest begonnen, auch wenn immer noch 1000 Plätze fehlen. Andere Millionenprojekte, bei denen die Ärmsten außen vor gelassen wurden wie beim Einwohner-Energie-Geld, werden wir ihm nicht vergessen.“

Lars Reiße (59), Präsident der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften und Geselle-Unterstützer: „Christian Geselle als scheidender OB hat Kassel in seiner Amtszeit als Kämmerer und dann als Oberbürgermeister maßgeblich gestaltet, geprägt und sicher durch schwierige Zeiten geführt. Wir alle, die im Ehrenamt tätig sind, haben Christian Geselle als Förderer, Unterstützer und Freund des Ehrenamtes kennengelernt.

Wir können nur hoffen, dass wir weiterhin eine solche und auch notwendige Unterstützung aus dem Rathaus erfahren. Christian Geselle wird uns mit seinem Fachwissen als Kämmerer und Oberbürgermeister fehlen. Aber wie heißt es so schön, du kannst tausendmal alles richtig machen, doch gesprochen wird nur über das eine Mal, an dem etwas nicht richtig funktioniert hat.“

Julius Jasperbrinkmann (17), Vorsitzender des Stadtschulrats. Der Jacob-Grimm-Schüler geriet mit Geselle im März beim HNA-Lesertreff zur OB-Wahl aneinander: „Leider gab es in seiner Amtszeit keinen Austausch zwischen Herrn Geselle und dem Stadtschulrat über jugendpolitische Themen. Kurz vor der Wahl sagte er leider eine weitere jugendpolitische Veranstaltung kurzfristig ab, was wir sehr bedauerten. Er vermittelte uns damit, dass die Jugend für ihn keine Relevanz hat.

Auch in den Jahren davor passierte unserer Meinung nach sehr wenig für junge Menschen. Besonders kritisch ist das Versäumnis des Schulausbaus der ASS und des FGs. Nicht nur diese Schulen befinden sich bis heute in einer inakzeptablen Zwischenlösung, die so nicht mehr tragbar ist. Zuletzt fand ich es schade, wie er mich bei dem HNA-Lesertreff anging, nachdem ich Kritik geäußert hatte. Danach gab es kein persönliches Gespräch mehr, zu dem er mich eigentlich eingeladen hatte.“

Eva Kühne-Hörmann (61), Kasseler CDU-Chefin und ehemalige hessische Ministerin: „Ich lehne eine Stellungnahme zur Amtszeit von Herrn Geselle ab.“

Bertram Hilgen (69), Geselles Vorgänger als Kasseler OB, der sich im Wahlkampf für die SPD-Kandidatin Isabel Carqueville ausgesprochen hatte: „Ich wünsche Christian Geselle persönlich wie beruflich alles Gute.“

Andreas Ernst (51), der als Stadtverordneter Ende 2019 dem documenta-Institutsbau auf dem Karlsplatz die Zustimmung verweigerte und damit die rot-grüne Koalition platzen ließ: „Ich habe als Stadtverordneter erleben können, dass Christian Geselle ein immer verschlossenerer Mensch wurde. Es schien, als fordere sein Umfeld eine harte Hand, ein Durchregieren wie in den SPD-Hochzeiten war das Ziel.

Am Anfang seiner OB-Zeit wirkte er weniger angekratzt, doch im Laufe der Jahre wurde er immer schneller trotzig und gereizt, ging dann hoch wie eine Bombe. Es gab aber auch eine andere Seite, wenn Christian Geselle privat sein konnte. Ich habe ihn oft bei den Stavo-Kickern als mannschaftsdienlich erleben dürfen. Dort konnte er gelassen sein.“

Ließ die rot-grüne Koalition platzen: Stadtverordneter Andreas Ernst. © Dieter Schachtschneider