Kassels Oberbürgermeister ernennt junge Kollegin aus „Spielhausen“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Amtseinführung in „Spielhausen“: (von links) Oberbürgermeister Sven Schoeller überreichte Kinder-Bürgermeisterin Melike Geschenke. Britta Keil (Spielehaus Weidestraße) mit dem Wappen von „Spielhausen“. © ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

In „Spielhausen“, der Kinderstadt des Ferienprogramms im Spielhaus Weidestraße, legte die zehnjährige Melike am Mittwoch vor Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller den Amtseid ab.

Kassel – „Wie alt bis Du? Wie groß bist Du?“ „50 und 1,95 Meter“, antwortete Sven Schoeller. Die zweite Frage musste Kassels neuer Oberbürgermeister am Mittwochvormittag gleich mehrfach beantworten. Seine Größe beschäftigte die 80 Kinder besonders, die diese Woche in „Spielhausen“, der Kinderstadt des Ferienprogramms im Spielhaus Weidestraße, verbringen. Ein Junge mutmaßte, dass Schoeller bestimmt der größte Mann in Deutschland ist.

Der größte Mann in „Spielhausen“ war er gestern Vormittag auf jeden Fall. In „Spielhausen“ gibt es ein Rathaus, eine Werkstatt, Läden, Firmen und eine eigene Währung. Und ein Arbeitsamt, wo sich die Kinder jeden Tag einen neuen Beruf aussuchen können: Einmal arbeiten sie im Beautysalon, einen Tag in der Bank, in der Saftbar oder als Journalist im Verlagshaus von „Spielhausen“. Für ihre Arbeit werden sie mit „Spielhausen“-Talern bezahlt. Die können sie in den Geschäften des Ortes ausgeben.

Und jedes Jahr wird ein neues Oberhaupt von „Spielhausen“ gewählt. Fünf Mädchen und Jungen hatten sich in diesem Jahr für das Amt beworben und mit selbst gestalteten Plakaten Wahlkampf gemacht.

OB Schoeller durfte am Mittwoch verkünden, dass die zehnjährige Melike das Rennen gemacht hat. 39 Stimmen hatte das Mädchen bekommen. „Das ist ein super Ergebnis. Ich habe schon von knapperen Wahlergebnissen gehört“, sagte Schoeller seiner jungen Kollegin.

Zudem sprach Melike Schoeller den „Spielhausen-Amtseid“ nach. Darüber hinaus bekam sie von ihm die „Spielhausen-Ordenskette“ überreicht. Neben einem Foto, das Schoeller selbst bei seiner Amtseinführung zeigt. Mit der goldenen Bürgermeisterkette der Stadt Kassel. Schoeller verriet den interessierten Kindern von „Spielhausen“, dass er früher gedacht habe, dass die Kette viel schwerer ist. „Die wiegt nicht mal so viel wie ein Packen Mehl.“ Die Kinder waren sich aber ziemlich sicher, dass die goldene Kette aus dem Rathaus sehr wertvoll ist.

Seit neun Jahren gebe es diese Zeremonie bei den Ferienspielen, so Britta Keil, pädagogische Fachkraft vom Spielhaus Weidestraße, die mit 25 weiteren Erwachsenen als „Ältestenrat“ die Kinder in „Spielhausen“ unterstützt. Aber zum ersten Mal sei mit Sven Schoeller auch ein Oberbürgermeister zur Amtseinführung erschienen.

Bürgermeisterin Melike führte ihn nach der Zeremonie durch „Spielhausen“. Dabei gab Schoeller ihr einige Tipps mit auf dem Weg. Sie solle ihr charmantes Lächeln behalten. Das sei gewinnend. Zudem sei es klug, wenn sie den Bürgern gut zuhöre. Er riet ihr, bald eine Bürgerversammlung einzuberufen, bei der alle sagen können, was sie möchten. Zudem machte er der Zehnjährigen das Angebot: „Bei Fragen kannst Du gern bei mir anrufen.“ (use)