Auto überfährt Terrier in Kassel-Oberzwehren

Oberzwehren. Ein Yorkshire Terrier ist am Dienstagabend von einem Auto überfahren worden. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den Hund zu kümmern. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 20.40 Uhr sei der 19-jährige Hundebesitzer mit seinem fünf Monate alten Yorkshire Terrier in der Straße „Am Steinbruch“ unterwegs gewesen, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit. Der nicht angeleinte Hund lief in Höhe Hausnummer 8 auf die Straße, sein Herrchen versuchte noch, ihn noch zurückzurufen. Wie der Hundehalter berichtet, überfuhr ein dunkler Van, der in Richtung Waldmannstraße unterwegs war, seinen Hund, bremste kurz und gab anschließend wieder Gas. Er bog anschließend um die Kurve und flüchtete von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen haben Beamte der Unfallfluchtgruppe übernommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zum Autofahrer oder seinem dunklen Van geben können, sich unter Tel.: 05 61/9100 zu melden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Friso Gentsch