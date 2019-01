Bei Rot gefahren: Wohnmobil und Lkw stoßen auf Kreuzung zusammen

Kassel. Ein Wohnmobil und ein Lkw sind am Donnerstag um 20.45 Uhr auf der Kreuzung Korbacher Straße/Heinrich-Schütz-Allee zusammen gestoßen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Wohnmobilfahrer musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Nach den ersten Ermittlungen war der 70-Jährige Wohnmobilfahrer offenbar gefahren, obwohl die Ampel rot zeigte. Laut Informationen der Polizei war der Mann aus Kassel auf der Heinrich-Schütz-Allee in Richtung Oberzwehrener Straße unterwegs. Der aus Tschechien stammende 32 Jahre alte Fahrer des Klein-Lkw fuhr auf der Korbacher Straße stadteinwärts.

Als er vermutlich bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, krachte er mit der Front seines Lkw in die rechte Fahrzeugseite des von links kommenden Wohnmobils. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf 8000 Euro beziffert.