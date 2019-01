Explosion gegen Mitternacht: Briefkasten in Mehrfamilienhaus in Kassel Luft gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus in Oberzwehren in die Luft gesprengt. Die Bewohner sind mit dem Schrecken davongekommen.

Das Ehepaar saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als es gegen Mitternacht die Explosion hörte. „Wir haben erst gedacht, unser Mieter hätte Probleme mit dem Gasofen“, sagt die Frau. Dann schaute ihr Mann nach.

Zuerst in den Zimmern der Kinder. Da war zum Glück alles in Ordnung. Dann sprachen die beiden mit dem Mieter, bei dem es ebenfalls keine Probleme in der Wohnung gegeben hatte. Dafür war der Hausflur voller Rauch. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte einen Briefkasten des Mehrfamilienhauses in Oberzwehren in der Nacht zum Montag in die Luft gesprengt.

Dabei entstand Sachschaden im Radius von rund 15 Metern, wie Polizeisprecher Torsten Werner mitteilt. Noch am Montagvormittag lagen Splitter auf dem Bürgersteig der Straße Waranwiesen in Nähe der Mattenbergstraße. Anwohner aus der Nachbarschaft hatten in der Nacht beobachtet, wie ein Pärchen, das zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, nach dem Knall vom Tatort geflüchtet war.

Bei der Explosion gegen Mitternacht waren laut Kriminaldauerdienst nicht nur die Briefkästen zerstört worden, sondern auch die Hauseingangstür mit Glaseinsatz und die dahinterliegende Treppe im Hausflur. Zudem war ein am Fahrbahnrand geparktes Auto bei der Explosion beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Ehepaar, dem das Haus in Oberzwehren gehört, will anonym bleiben. Der Schrecken ist den beiden anzumerken. „Wir haben keine Ahnung, was und wer dahinter steckt“, sagt der Mann. Er habe schon mit weiteren Nachbarn gesprochen, ob die ebenfalls etwas gesehen hätten. Aber Fehlanzeige. Nur ein Zeuge habe ein unbekanntes Pärchen weglaufen sehen. Die Frau trug eine dunkle Kapuzenjacke. Näheres ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kripo bitten weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf das Pärchen geben können, sich unter Tel. 05 61/9100 zu melden.