Geparkte Autos sind auf Oberzwehrener Straße in Kassel weiter tückisches Hindernis

Die Verkehrsprobleme auf der Oberzwehrener Straße im Kasseler Stadtteil Oberzwehren sorgen erneut für Diskussionsstoff – und das wohl nicht zum letzten Mal.

Den Ortsbeirat dürfte das Thema wegen neuerlicher Beschwerden von Bürgern also weiter begleiten. Ortsvorsteherin Barbara Bogdon (SPD) will nochmals ein Gespräch mit dem Straßenverkehrsamt führen.

Im Kern geht es darum, dass die geparkten Autos zwischen der Metzgerei Siebert und der Falkensteinstraße zwar dafür sorgen, dass in der Tempo 30 Zone weniger gerast wird, diese aber auch häufig ein tückisches Hindernis bilden, wenn sich zwei Fahrzeuge begegnen. Der ehemalige Ortsvorsteher Eberhard Fedon berichtete über das Problem aus eigener Anschauung: Er sei mit Pkw und einem Anhänger unterwegs gewesen, als ihm in der Kurve kurz vor der Einmündung auf die Altenbaunaer Straße ein Auto entgegenkam. Die Fahrerin dieses Wagens sei rückwärts in die nächste Parklücke gefahren, um ihm den Weg frei zu machen. In dieser unübersichtlichen Kurve in Höhe der Hausnummer 63 stellten häufig Dauerparker ihre Autos ab, meinte Fedon. Er sprach sich für ein absolutes Halteverbot aus. Ortsvorsteherin Barbara Bogdon (SPD) brachte eine Absperrmarkierung auf der Fahrbahn ins Spiel. „Man muss Ausweichstellen schaffen“, schlug Brigitte Thiel (CDU) vor. Gespräche mit der Stadt und der Polizei hätten bisher zu keinen Ergebnissen geführt. Feuerwehr und Polizei sähen keinen Handlungsbedarf, berichtete Bogdon.

Ferner beschäftigt den Ortsbeirat der Friedhof Oberzwehren. Er soll aufgewertet und zu einer parkähnlichen Anlage verschönert werden soll. „Der Friedhof ist ein wichtiger, sozialer und kultureller Ort“, sagte die stellvertretende Ortsvorsteherin Birgit Hengesbach-Knoop (Grüne). Beispielsweise könne man einen Rundweg anlegen, der auch für Gehbehinderte zu bewältigen sei. Jürgen Rehs, Leiter der Friedhofsverwaltung, sagte zu, sich mit der Uni Kassel in Verbindung zu setzen. Er will klären, ob Studierende im Rahmen einer Projektarbeit ein Konzept für Verbesserungen erstellen können. Rehs warnte aber vor übertriebenen Erwartungen. „Zwei oder drei Bänke sind kein Problem. Die können wir selbst herstellen“, sagte er.

Für eine Umgestaltung fehle aber das Geld. Denn weil immer weniger Bürger auf dem Friedhof bestattet würden, gingen auch die Einnahmen zurück. Das spreche doch gerade für eine Verschönerung der Anlage, meinte Hengesbach-Knoop. Wäre der Friedhof attraktiver, würden sich wieder mehr Bürger für diesen Friedhof entscheiden.

