Graffiti am Brückenhof in Oberzwehren: Polizei sucht nach Sprayern

Mehrere Quadratmeter besprüht

Oberzwehren. Nach Graffiti-Schmierereien an zwei Mehrfamilienhäusern in Oberzwehren bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Hinter beiden Fällen stecken vermutlich dieselben Täter. Sie richteten Schaden in Höhe von 2000 Euro an.