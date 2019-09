Kassel: Auto fährt auf Motorrad – Fahrer verletzt

Unfall in Oberzwehren

+ © dpa Eine 52-jährige Frau aus Felsberg sei gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW auf der Altenbaunaer Straße in Richtung Baunatal gefahren. © dpa

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Altenbaunaer Straße in Oberzwehren leicht verletzt worden. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.