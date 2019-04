Kassel: Zwei Unfallfluchten in fünf Minuten

Zwei Unfälle mit anschließender Fahrerflucht haben sich am Freitagnachmittag in Kassel-Oberzwehren ereignet. Das berichtet die Polizei. Demnach wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, Gesamtschaden: 15.000 Euro.

Die erste Unfallflucht geschah laut Polizei gegen 13.50 Uhr in der Altenbauner Straße. Dort fuhr der Fahrer eines dunklen Opel Vectra auf den Seat eines 27-Jährigen auf und anschließend davon. Der Opel soll ein bulgarisches Kennzeichen gehabt haben. Fünf Minuten später versuchte ein Mann in der Mattenbergstraße, mit seinem schwarzen Opel Vectra einen Volvo zu überholen. Dabei streifte er laut Polizei die Seite des Volvos, kam von der Straße ab und fuhr in einen geparkten Audi und zwei geparkte VW. Dann soll er zu Fuß geflüchtet sein. Der Opel habe ebenfalls eine bulgarische Zulassung: PB5031MA.

Die Polizei geht davon aus, dass derselbe Mann beide Unfälle verursacht hat.

Hinweise zum Fahrer: Tel. 0561-9100

Rubriklistenbild: © dpa