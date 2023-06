Sanierung der A 49 in Kassel: Stau nur auf Alternativstrecken

Von: Florian Hagemann, Bastian Ludwig

Teilen

Um künftig 82.000 Fahrzeuge pro Tag aufnehmen zu können, muss die Südtangente der A49 bei Kassel saniert werden. © Sven Kühling

Sanierung der Kasseler Südtangente: Kreisverkehr läuft, aber auf den Alternativstrecken staut es sich.

Kassel – Der vor einem Monat eingerichtete Kreisverkehr auf den Autobahnen 49, 44 und 7 bei Kassel läuft recht reibungslos, allerdings herrscht auf den Ausweichstrecken mitunter erheblich mehr Betrieb als üblich; Pendler müssen täglich mehr Zeit einplanen, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Das ist eine erste Bilanz, nachdem vor knapp fünf Wochen die Sanierung der Kasseler Südtangente begonnen hat.

Der Verkehr dort läuft seitdem nur in eine Richtung – und das recht problemlos, wenn auch manchmal ziemlich zäh. Nach den verkehrsreichen Wochenenden rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten zieht Bernhard Klöpfel, Niederlassungsleiter der zuständigen Autobahn GmbH, ein positives Fazit: „Was die Verkehrsführung angeht, sind wir zufrieden.“ Mitunter sind Nachbesserungen vorgenommen worden. So dürfen Autofahrer auf der A 44 im Bereich der Bergs-häuser Brücke auf der linken Spur mittlerweile 80 fahren. Zu Beginn war dort nur Tempo 50 erlaubt.

Schwierigkeiten gibt es eher auf den Ausweichstrecken. Viele Pendler meiden den Kreisverkehr auf der Autobahn und setzen auf Alternativen. Die Stadt hat eine „signifikante Zunahme des Verkehrs“ in der Druseltalstraße, in der Korbacher Straße und in der Altenbaunaer Straße festgestellt.

Vor allem in Oberzwehren sind die Folgen der Südtangenten-Sanierung zu spüren. Zu Stoßzeiten sind hier weit mehr als doppelt so viele Fahrzeuge unterwegs wie üblich. Ortsvorsteher Philipp Humburg übt daher Kritik an der Stadt, keine Simulationen im Vorfeld vorgenommen zu haben, um die neuralgischen Punkte zu ermitteln. Nun sei die Aufenthaltsqualität im Stadtteil erheblich gesunken. Der Verkehr und die Staus würden Oberzwehren durchschneiden.

Bernhard Klöpfel von der Autobahn GmbH rät auch daher den Pendlern, den Kreisverkehr auf der Autobahn zu nutzen. Derzeit stellen er und seine Kollegen fest, dass sich die Autofahrer ausprobieren und merken, dass es über die Ausweichstrecken mit all den Ampeln nicht schneller vorangeht als über die Autobahn.

Auch der ADAC hat sich die Situation angesehen und stellt derzeit Daten zusammen. Verkehrsexperte Wolfgang Herda findet die Regelung auf den ersten Blick „okay“ – und er spricht von einem guten Zeichen, dass sich bisher kein Mitglied deswegen gemeldet und Kritik geäußert habe.

Auf den Umleitungsstrecken über die Autobahnabschnitte kommt es seit Beginn der Südtangenten-Sanierung vermehrt zu leichteren Unfällen mit Sachschäden, teilt die Polizei mit. Schwere Unfälle habe es noch nicht gegeben. Die Ausweichrouten durch das Stadtgebiet seien zu den Stoßzeiten deutlich stärker belastet als üblich. „Das völlige Chaos ist bisher aber auch dort ausgeblieben. Wir mussten noch nie lenkend eingreifen“, so der Polizeisprecher. (Bastian Ludwig und Florian Hagemann)