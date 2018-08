Vogelhasser oder Schwarzmarkt-Händler am Werk? Falle an A44 in Kassel entdeckt

Verstoß gegen das Naturschutzgesetz

+ © Rolf Weinrich Fällt Spaziergängern kaum ins Auge: Rolf Weinrich aber wunderte sich über diese seltsamen grünen Zweige. Vor allem, als er sie berührte, denn sie klebten. Diese Vogelfalle hatt er am Erdwall nahe der A44 entdeckt. © Rolf Weinrich

Kassel. In Kassel ist offensichtlich ein Vogelfänger am Werk: Erstmals wurde der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt eine illegale Leimrutenfalle an der A44 gemeldet.