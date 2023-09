Kassel führt Statistik bei Gruppenvergewaltigungen in Hessen an - oft kennen sich Täter und Opfer

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

In der Stadt Kassel wurden zwischen 2018 und 2022 insgesamt 29 Gruppenvergewaltigungen angezeigt. © JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

Die meisten Gruppenvergewaltigungen zwischen 2018 und 2022, die in Hessen angezeigt worden sind, haben mit 29 Fällen in Kassel stattgefunden. Es folgen die Städte Frankfurt (25 Fälle) und Wiesbaden (14 Fälle).

Kassel – Ein 20-jähriger Mann aus Kassel wurde in den späten Abendstunden des 20. Juni 2021 in einem kleinen Waldgebiet an den Waldauer Kiesteichen vergewaltigt. Von zwei Männern, wie das Opfer bei der Polizei aussagte. Zehn Tage später veröffentlichte die Polizei diesen Fall einer Gruppenvergewaltigung, weil bis dahin die Täter durch die Ermittlungen der Kripo nicht identifizierbar geworden seien, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Die Veröffentlichung solch eines Sexualdelikts bleibe die Ausnahme. Zum Schutz der Opfer, so die Polizeisprecherin. „In den meisten Fällen sind die Täter zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung bekannt, das heißt, das Opfer kannte die Täter oder es gibt gute Ermittlungsansätze. Auch der Auswertung von Spuren kommt bei der Aufklärung dieser Taten eine bedeutende Rolle zu.“ Sehr selten komme es zu überfallartigen Gruppenvergewaltigungen in der Öffentlichkeit wie in Waldau. In dem Fall sind bis heute die Täter nicht ermittelt worden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass viele Menschen darüber überrascht sind, dass es in Hessen zwischen 2018 und 2022 insgesamt 184 angezeigte Gruppenvergewaltigungen gegeben hat. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor, über die die Bild-Zeitung kürzlich berichtet hat.

Die 186 Opfer sollen zwischen zwölf und 56 Jahre alt gewesen sein. Dort heißt es auch, dass die meisten Gruppenvergewaltigungen in dem abgefragten Zeitraum in Kassel mit 29 Fällen stattgefunden haben. Es folgen Frankfurt (25 Fälle) und Wiesbaden (14 Fälle).

Gründe, weshalb Kassel in dieser Statistik die traurige Spitzenposition einnimmt, kann die Polizei vor Ort nicht erkennen, so die Sprecherin. Bei den Tatorten handele es sich um unterschiedliche Örtlichkeiten, überwiegend Wohnhäuser und Mehrfamilienhäuser, sodass sich hier weder eine Doppelung noch ein Schwerpunkt erkennen lasse, so Schaake.

Auch lägen den Ermittlern keine Hinweise auf konkrete Zusammenhänge zwischen den Taten oder eine Tätergruppe vor, die für mehrere Sexualdelikte verantwortlich gewesen ist. In den meisten Fällen hätten sich die Täter und das Opfer vorher gekannt. Zum Teil sei es vor der Tat zu einer Verabredung gekommen. So habe sich zum Beispiel eine Frau mit zwei Männern in der Wohnung des einen Mannes verabredet. Die drei hätten zusammen Alkohol getrunken. Dann hätten die Männer die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen und mit dem Tode bedroht, so die Polizeisprecherin. Einen ähnlichen Fall habe es mit einem Mann gegeben, der sich mit zwei anderen Männern getroffen und getrunken habe. Zunächst hätten die drei Männer über Sexualpraktiken gesprochen, dann sei das Opfer von den anderen beiden zum Oralverkehr gezwungen worden. Es sei in der Regel also nicht so, dass die Täter in fremde Wohnungen eingedrungen seien und wildfremde Personen vergewaltigt hätten. „Die meisten dieser Taten finden nicht in der Öffentlichkeit, sondern in geschlossenen Räumen statt“, so Schaake. Eine Presseveröffentlichung erfolge aus diesen Gründen nur in Ausnahmefällen und nach einer sorgfältigen Abwägung, da der Opferschutz grundsätzlich Vorrang vor dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit habe.

Die drei häufigsten Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen in Kassel sind laut Polizeisprecherin deutsch (16), afghanisch (8) und irakisch (5) gewesen. Insgesamt seien in den 29 Fällen 52 Personen als Tatverdächtige geführt worden. (use)