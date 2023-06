Online-Dating: Am 6.7. ist „Internationaler Tag des Kusses“

Von: André Kaminski

Am 6. Juli ist Internationaler Tag des Kusses. © iStock / DeanDrobot

Faith Hill feiert ihn in ihrem Song „This Kiss“, und jede Menge Verliebte, ob Single oder bereits liiert, leben und genießen das feierliche I-Pünktchen innigen Zusammenseins. Der Kuss ist als wichtiges Zeichen der freundschaftlichen, aber gerade auch der amourösen Verbundenheit anzusehen. Zeigt er doch, wie nah wir einem anderen Menschen stehen, wie sehr wir ihn wertschätzen und mögen bzw. lieben.

Da der Kuss weltweit einen sehr hohen Stellenwert genießt, entschloss man sich, ihm einen Ehrentag zu widmen. Jedes Jahr am 6. Juli feiert die ganze Welt den „Internationalen Tag des Kusses“. Wer an diesem besonderen Tag ungeküsst bleibt, ist selbst dran schuld, denn es gibt tatsächlich X-Möglichkeiten zu küssen oder geküsst zu werden. Ob es nun der beste Freund respektive die beste Freundin ist, welchen man einen lieben Kuss auf die Wange gibt, oder ob es die neue Partnerin bzw. der aktuelle Partner ist, welche tief und innig von uns geküsst werden – Hauptsache, die Message kommt rüber und diese ist auf jeden Fall eindeutig, denn sie lautet: „du liegst mir am Herzen, mit dir verbringe ich gerne Zeit“, oder auch „dir will ich ganz nah sein“.

Wenn auch Sie gerne geherzt und innig geküsst in den diesjährigen Internationalen Tag des Kusses starten möchten, dann schauen Sie gerne auf partner.HNA.de vorbei. Hier finden Sie liebenswerte Singles, welche wie Sie auf der Suche nach einem charmanten Kuss-Partner bzw. einer gleichgesinnten Kuss-Partnerin sind.

„Ich habe dich so lieb“: Diese unterschiedliche Arten zu küssen gibt es

Ein Kuss ist ja so gesund. Küssen schenkt unserem Körper jede Menge positive Energie. Während sich Puls sowie Herzschlag erhöhen, legt auch die Körpertemperatur ebenfalls einen kleinen Zahn zu. Dabei setzt Küssen unterschiedliche Hormone frei und hilft uns, negativen Stress gut abzubauen. Insgesamt bringt ein Kuss sowohl Entspannung als auch Wohlgefühl mit sich, und zur Liebe gehört ein Kuss unbedingt dazu.

Kulturell gesehen gilt ein Kuss als spezielles Zeichen der Ehrerbietung, der treuen Freundschaft sowie der innigen Liebe. Wenn Lippen sich sanft berühren, spricht man von einem Kuss. Küssen kann auf verschiedene Art und Weise zelebriert werden:

Unterschiedliche Kuss-Arten - und was sie bedeuten Küsschen auf die Stirn: Zeichen von Vertrautheit, Achtung, Respekt und Zuneigung Kuss auf die Wange: freundschaftlich-familiäres Zeichen Ein Kuss auf den Hals steht für Sehnsucht, Leidenschaft und für erotische Gefühle Ein zaghaftes Bussi auf den Mund darf als „Erstkuss und Annäherung“ gewertet werden French Kiss oder inniger Zungenkuss: Er ist ein Zeichen für Liebe, Lust und Leidenschaft

Der Normalfall ist, dass zwei Verliebte bzw. zwei Liebende sich real küssen und sich so Ihre Zuneigung zeigen. Haben Sie aber gerade Ihren Schaft auf einer Singlebörse kennen- und lieben gelernt, dann bleibt es bis zum realen Kuss bei vielen emotionsgeladenen virtuellen Küssen via Live-Chat oder schriftlich im persönlichen Chat-Raum in Form von einem Kuss überbringenden Gesichts-Emoji.

Sie möchten Ihre virtuelle Flirt-Partnerin bzw. Ihren virtuellen Flirt-Partner gerne am Tag des Internationalen Kusses real daten und sie bzw. ihn unendlich viele Male innig küssen und berühren? Dann legen Sie doch einfach mit Ihrem Schatz auf partner.HNA.de für Singles aus Ihrer Region ein erstes Date für den 6. Juli fest, und besiegeln Sie Ihre Liebe an diesem Tag gleich zur Begrüßung mit einem beglückendem Kuss.

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen viele schöne Kuss-Momente am Internationalen Tag des Kusses!