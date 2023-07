Open-Air auf dem Messegelände in Kassel: Pur ist 2024 dabei

Von: Kirsten Ammermüller

Teilen

Die Band Pur © Carsten Klick

Die Band Pur kommt im August 2024 nach Kassel. Sie wird auf dem Messegelände auftreten.

In über 40 Jahren Bandgeschichte haben sie Hits wie „Lena“ oder auch „Hör gut zu“ geprägt. Im Frühjahr hat Pur eine erfolgreiche Hallentour absolviert, nun steht die Planung für 2024 fest. Und da soll es wieder nach draußen gehen, und zwar unter dem Motto: „Persönlich – Unter freiem Himmel“.

Dabei macht die Band um Frontmann Hartmut Engler (Mitte) am 23. August 2024 auch Station in Kassel auf dem Messegelände. Karten gibt es ab morgen, Donnerstag, 10 Uhr, im Pre-Sale auf eventim.de/pur und ab Freitag, 10 Uhr, in den HNA-Geschäftsstellen, weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie über die Ticket-Hotline 0 18 06 / 57 00 00.