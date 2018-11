Open-Air-Konzerte in Kassel: Auch Pur treten an den Messehallen auf 

Treten in Kassel auf: Die Band Pur spielt am 6. September ein Konzert an den Messehallen.

Seit Anfang November ist klar: Auch 2019 wird es ein Open-Air-Spektakel in Kassel geben. Auftritte von Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly sind bereits angekündigt. Nun steht ein drittes Konzert fest.

Pur kommen nach Kassel. Und zwar am Freitag, 6. September 2019, ab 20 Uhr. Das gab der Veranstalter MM Konzerte gerade bekannt. Die Band macht auf ihrer „Zwischen den Welten“-Tour in Nordhessen Station.

Mit über zwölf Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Bands in Deutschland. „Zwischen den Welten“ ist ihr zehntes Album. Auf dem Konzert wird die Band Lieder aus dem aktuellen Album spielen und Songs aus 30 Jahren Bandgeschichte.

Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly

In den vergangenen Wochen kündige der Veranstalter bereits die Auftritte von Michael Patrick Kelly am 5. und Wincent Weiss am 7. September an. Der Kartenvorverkauf, auch beim HNA-Kartenservice, für Pur beginnt am Freitag, schon ab Mittwoch gibt es Karten über Eventim.

Pur 2019 - Termine in der Übersicht

Laut der Seite Eventim.de, bei der Konzerttickets gebucht werden können, tritt Pur zu diesen Terminen auf:

22.06.2019, Meppen – Hänsch-Arena

28.06.2019, Frankfurt – Commerzbank Arena

29.06.2019, Bad Brückenau – Schlosspark

04.07.2019, Ulm – Wiblinger Hof

06.07.2019, Bocholt – Stadion am Hünting

07.07.2019, Eschweiler – Freilichtbühne

13.07.2019, Aspach – mechatronic-Arena

14.07.2019, Benediktbeuren – Mairhof im Kloster

20.07.2019, Mönchengladbach – Sparkassenpark

25.07.2019, Tettnang – Schlossgarten

27.07.2019, Wittenberge – Alte Ölmühle

28.07.2019, Berlin – Zitadelle

31.07.2019, Schwetzingen – Schloss

03.08.2019, Eckernförde – Am Strand

04.08.2019, Sylt – Flughafen

09.08.2019, Hamburg – Stadtpark

10.08.2019, Osterholz – Scharmbeck – An der Stadthalle

16.08.2019, Coburg – Schlossplatz

17.08.2019, Losheim – Am See

18.08.2019, Rottenburg a.N. – Eugen-Bolz-Platz

23.08.2019, Hannover – Gilde Bühne

25.08.2019, Braunschweig – Volksbank BraWo Bühne

31.08.2019, St.Goarshausen – Loreley Freilichtbühne

01.09.2019, Halle Westfalen – Gerry-Weber-Stadion

06.09.2019, Kassel – Messegelände

07.09.2019, Hemer – Sauerlandpark

Pur - Mitglieder

Zu der Band Pur gehören folgende Musiker:

Harmut Engler (Gesang)

Ingo Reidl (Keyboard)

Martin Ansel (Gitarre, Keyboard, Akkordeon)

Joe Crawford (Bass)

Rudi Buttas (Gitarre)

Als Gastmusiker sind außerdem mit dabei:

Cherry Gehring (Keyboard, Gesang)

Frank Dapper (Schlagzeug)

Weitere Informationen zu den Musikern und ihrem Werdegang finden Sie auf der Pur-Homepage.

