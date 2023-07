Bühne auf Friedrichsplatz in Kassel: Nur für Sting und andere Weltstars

Große Bühne an einem besonderen Standort: Sting spielte am 13. Juni in Kassel vor 12 000 Besuchern auf dem Friedrichsplatz und vor dem Fridericianum auf. Weitere Konzerte sind dort bislang nicht geplant. archi © andreas fischer

Open-Air-Konzerte sollen an diesem Standort die Ausnahme bleiben

Kassel – Beim Stadtsommer haben Anfang Juni 18 000 zahlende Besucher und viele Zaungäste die beiden Open-Air-Konzerte mit Sting sowie mit Sarah Connor und Zoe Wees auf dem Friedrichsplatz genossen. Ob es an diesem Standort die von Besuchern, Veranstaltern und auch von Kassel Marketing gewünschte Neuauflage der Stadtsommer-Konzerte geben wird, ist jedoch fraglich.

Nach dem Willen der Stadt soll der Friedrichsplatz offenbar für Open-Air-Konzerte die Ausnahme bleiben und nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn mal wieder ein Weltstar nach Kassel kommen möchte und der sich dann – wie im Falle des britischen Musikers Sting – diesen besonderen Platz für seinen Auftritt wünscht.

Mit seinen Ausführungen in der Stadtverordnetenversammlung machte Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) jedenfalls wenig Hoffnung, dass auf dem Friedrichsplatz schon bald wieder Open-Air-Konzerte stattfinden werden. „Sting war die Ausnahme. Wir wollen dort keinen Regelbetrieb“, sagte Nolda auf die Anfrage der SPD-Stadtverordneten Esther Kalveram. Sie wollte wissen, wie denn der Magistrat den von vielen geäußerten Wunsch bewerte, den Friedrichsplatz auch künftig „an ausgewählten Tagen als Raum für Veranstaltungen“ nutzen zu können.

Der Friedrichsplatz sei kein Platz wie jeder andere in Kassel, erklärte dazu der Stadtbaurat. Er habe historische Bedeutung und sei schwer zu pflegen. Deshalb habe bisher nur die documenta das besondere Recht, den Friedrichsplatz zu bespielen. Zudem dürfe der Zirkus FlicFlac dort sein Festzelt aufbauen. Ansonsten aber sei eine Nutzung lediglich auf den befestigten Flächen vorgesehen. Für große Open-Air-Veranstalttungen habe man in Kassel das Auestadion. Sting habe aber dort nicht spielen wollen, das sei eine besondere Situation gewesen, meinte Nolda: „Sting wollte mitten in die Stadt.“ Er schaffte es auf den Friedrichsplatz, und Sarah Connor und Zoe Wees schafften es gleich mit.

Zum Glück regnete es an den Konzertabenden nicht, sonst wäre der Friedrichsplatz stärker in Mitleidenschaft gezogen worden, so Nolda. Werde er dauernd bespielt, sei der Pflegeaufwand so nicht aufrechtzuerhalten.

„Wird es wieder einen Sommerspaß geben?“, hakte in der Sitzung die Sozialdemokratin Kalveram nach. Bisher gebe es noch keine entsprechende Anfrage, meinte dazu der Stadtbaurat nur.

Wie berichtet, spielte Sting am 13. Juni auf der Bühne vor dem Fridericianum vor rund 12 000 Besuchern, das Konzert war damit ausverkauft. Bei den Open Airs seiner „My Songs“-Tour 2023 in Deutschland trat er an weiteren besonderen Orten auf, etwa vor den Schlössern in Bruchsal und Coburg und auf der Peißnitzinsel in Halle an der Saale. Er spielte aber auch in weniger besonderen Orten. Zum Beispiel am 17. Juni, vier Tage nach Kassel, in der Wiesbadener Brita-Arena. Ein Stadion ähnlich dem Auestadion, nur etwas kleiner.

