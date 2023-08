Nach Vergewaltigung auf Kasseler Hauptfriedhof: Opfer leidet unter Panikattacken

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Suche nach Beweisen: Nach den Taten auf dem Hauptfriedhof am 29. Juni 2022 durchkämmte die Polizei das Gebiet um die beiden Tatorte. © Ulrike Pflüger-Scherb

Seit Juni dieses Jahres muss sich ein 30-jähriger Mann aus Kassel wegen mehrfacher Vergewaltigung vor dem Landgericht verantworten. Zu seinen Opfern gehörte auch eine 73-jährige Frau, die das Grab ihres Mannes besuchen wollte.

Kassel – Es war der Geburtstag ihres verstorbenen Mannes. Im Juli 2022 wollte die damals 73-jährige Frau sein Grab auf dem Kasseler Hauptfriedhof in der Nordstadt besuchen und dort Blumen ablegen. Als sie am Grab stand, sei plötzlich ein Mann auf sie zugekommen und habe irgendetwas gesagt. Zuerst habe sie es nicht verstanden. Dann habe sie seine Worte doch verstanden. „Ich erschieße Dich“, habe er zwei bis drei Mal zu ihr gesagt.

Diese Schilderung erzählte die Frau gestern nicht selbst vor der 11. Großen Strafkammer des Kasseler Landgerichts. Dort muss sich seit Juni dieses Jahres ein 30-jähriger Mann aus Kassel unter anderem wegen Vergewaltigung in fünf Fällen, versuchter Vergewaltigung, räuberischer Erpressung, Raub und Körperverletzung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er zwischen Februar und Juli des vergangenen Jahres vier Frauen, darunter eine Schwangere, und einen Mann in Kassel vergewaltigt haben.

Das letzte Vergewaltigungsopfer war die 73-Jährige. Weil sie immer noch unter den Folgen der Tat leidet, verzichtete das Gericht gestern darauf, sie in der Hauptverhandlung im Zeugenstand zu vernehmen. Stattdessen verlas der Vorsitzende Richter Ludwig die richterliche Vernehmung der Frau, die im Oktober vergangenen Jahres stattgefunden hat.

Nach der Drohung, dass er sie erschießen werde, sei der Frau durch den Kopf gegangene, dass sie doch gar kein Gewehr oder eine andere Waffe bei dem Mann sehe. „Vielleicht hat er ein Messer dabei“, habe sie gedacht. Anschließend habe der Mann sie gepackt und auf dem Rücken in ein Gebüsch gezogen. Die Entfernung vom Grab habe etwa zehn Meter betragen.

Als sie dort unter Tannen lag, habe sich der Mann auf ihre Brust gesetzt. Als sie schreien wollte, habe er ihr den Mund zugehalten. Er habe sie dann zu Oralsex gezwungen. Er vergewaltigte die Frau allerdings nicht nur, sondern öffnete auch ihre Tasche unter dem Mantel. Daraus nahm er ihr Portemonnaie. Dann stand er auf und rannte weg.

Sie sei ebenfalls aufgestanden. Die Blumen habe sie noch in der Hand gehabt. Sie ging zum Grab ihres Mannes und ließ den Strauß fallen. Dann ging sie zu einem Ausgang, traf dort ein Ehepaar, das die Polizei verständigte. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau später ins Klinikum gefahren. Sie blutete an einem Ohr und am Mund. Die Wunden mussten genäht werden.

Weitaus schlimmer sind aber die psychischen Folgen für das Opfer. Albträume und Panikattacken. Sie bekam ein Schlaf- und Beruhigungsmittel verschrieben und begab sich in psychotherapeutische Behandlung, um das Erlebte verarbeiten zu können. Die Frau leidet allerdings nach wie vor unter der Tat.

Ihren Peiniger beschrieb sie später bei der Vernehmung als nicht viel größer als sie selbst, so etwa 1,68 Meter. Er habe eine sportliche Figur gehabt, kräftige Arme, kräftige Beine. Dunkle Haare, dunkle Augen, vielleicht Türke. Er habe kein Hochdeutsch gesprochen.

Fest steht, dass der Angeklagte in Kassel geboren wurde und einen deutschen Pass hat. Über seinen Verteidiger Christopher Posch hatte er zum Auftakt des Prozesses erklären lassen, dass er alle Taten einräume, aber keine Erinnerung daran habe. Das liege daran, dass er in den vergangenen 15 Jahren Drogen und Alkohol in einem Umfang konsumiert habe, der ihn krank gemacht habe. Seine Herkunft, sein Werdegang und seine Familie, der Angeklagte hat einen Zwillingsbruder, wurden bislang nicht weiter thematisiert. (use)