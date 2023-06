Prozess vor Kasseler Landgericht: Opfer nach Vergewaltigung in Psychiatrie

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Landgericht Kassel: Dort muss sich ein 30-Jähriger wegen mehrfacher Vergewaltigung verantworten. © Matthias Schuldt

Ein mittlerweile 30-jährige Mann, der sich in Untersuchungshaft in der JVA Gießen befindet, soll zwischen Februar und Juli vergangenen Jahres vier Frauen, darunter eine Schwangere, und einen Mann in Kassel vergewaltigt haben. Er muss sich dafür vor dem Landgericht Kassel verantworten.

Kassel – Aufenthalte in der Psychiatrie, Selbstmordgedanken und in einem Fall auch mehrere Selbstmordversuche. So lassen sich die Folgen für zwei Opfer zusammenfassen, die von einem 30-jährigen Mann aus Kassel im vergangenen Jahr vergewaltigt worden sein sollen.

Eine 34-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann schilderten am Dienstag vor der 11. Großen Strafkammer des Kasseler Landgerichts, dass sie von dem Mann zum Oralverkehr gezwungen worden waren. Wegen dieser beiden Taten sowie der Vergewaltigung drei weiterer Frauen in Kassel muss sich der 30-jährige Angeklagte unter anderem derzeit vor dem Landgericht verantworten.

Die 34-Jährige wohnte mit dem Angeklagten im selben Mehrfamilienhaus in der Nordstadt. Über ihre Ex-Freundin habe sie den Mann im Treppenhaus kennengelernt. Man habe mal zusammen Drogen genommen, Speed oder Kokain, sagte die Frau. Im Februar 2022 habe der Nachbar dann an ihrer Tür geklopft und gesagt, dass er mit ihr reden und Schulden in Höhe von 40 Euro bei ihr begleichen wolle. Deshalb sei sie mit ihm in die Wohnung gegangen. Dort habe er sie dann zu den sexuellen Handlungen gezwungen. Sie geschlagen, den Kopf runtergedrückt.

„Nach der Tat habe ich mich sehr geschämt, dass es passiert ist“, sagte die Frau zu dem Vorsitzenden Richter Ludwig, der sehr einfühlsam bei der Vernehmung vorging.

Erst einen Tag später habe sie sich einer Freundin und ihrer gesetzlichen Betreuerin anvertraut, so die 34-Jährige. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Schon vor dem Vorfall habe sie unter Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und einer Borderline-Störung gelitten. Nach der Vergewaltigung sei es aber schlimmer geworden. Fünf Mal habe sie versucht, sich umzubringen. Fünf Mal habe ihre Betreuerin oder eine Freundin einen Krankenwagen rufen müssen, weil sie sich die Pulsadern aufgeschnitten habe.

Auch dem 20-jährigen Mann fiel es sehr schwer zu erzählen, wie er von dem Angeklagten auf einer Toilette in der Diskothek „Frau Tanz“ in der Nordstadt zum Oralverkehr gezwungen worden war. Teilweise habe er sich selbst die Schuld dafür gegeben, sagte er. Wäre er nicht in die Disco gegangen, wäre das alles nicht passiert. Der Vorsitzende Richter machte dem jungen Mann allerdings deutlich, dass er für die Tat nichts könne. Die Frage, wie es ihm im Gerichtssaal gehe, beantwortete der Zeuge mit den Worten: „Ich fühle mich unwohl.“ Den Mann auf der Anklagebank identifizierte er eindeutig als den Täter.

Für Verzögerungen und Wirbel im Gerichtssaal sorgten gestern auch zwei 46-jährige Zeuginnen, die den Angeklagten offenbar durch gemeinsamen Drogenkonsum kennen. Beide mussten von der Polizei im Gerichtssaal vorgeführt werden, weil sie trotz Ladung nicht erschienen waren. Und eine der beiden Zeuginnen war dermaßen zugedröhnt, dass eine Vernehmung nicht möglich war. (Ulrike Pflüger-Scherb)