Opfer überführt Hehler bei Fahrradverkauf

Kassel – Nachdem ein 26-Jähriger aus Kassel sein gestohlenes Rennrad als Angebot in einem Online-Kleinanzeigemarkt entdeckt und anschließend mit dem Anbieter einen Termin ausgemacht hatte, informierte er darüber am Montag die Polizei. Die Beamten planten daraufhin mit dem 26-Jährigen das weitere Vorgehen, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

So fand das vermeintliche Verkaufstreffen vor einem Supermarkt in der Heiligenröder Straße am Montagabend unter den wachsamen Augen der Ermittler statt. Für den Verkäufer, der wie vereinbart gegen 18 Uhr mit dem gestohlenen Rennrad am Treffpunkt erschien, klickten nur wenige Augenblicke später bereits die Handschellen.

Wie der festgenommene 31-Jährige aus Kassel in den Besitz des Fahrrads kam, ist derzeit noch unklar. Ob möglicherweise er selbst das Fahrrad am 5. Dezember 2019 in der Heiligenröder Straße gestohlen hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

