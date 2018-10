Preis für Kassels schönste Location

Vierter Platz bei deutschlandweitem Wettbewerb: Die Orangerie Kassel gehört zu den besten Event-Locations in Deutschland

Dass die Orangerie Kassel eine Perle unter den Veranstaltungsorten ist, wissen Nordhessen schon lange. Aber auch bundesweit kommt der Mix aus hochwertiger Gastronomie und ideenreichen Events im historischen Ambiente gut an: Beim Wettbewerb „Top Tagungs- und Eventlocations 2018“ belegt die Orangerie den vierten Platz unter 250 Teilnehmern. Wir haben mit Geschäftsführer Dominik Hübler über diese Auszeichnung gesprochen.

Herr Hübler, die Orangerie Kassel gehört zu den Top-Eventlocations in Deutschland. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Dominik Hübler: Bei dieser Wahl haben Tagungsplaner, Eventagenturen und Kunden der Locations persönlich entschieden. Wir hatten also keinerlei Einfluss auf das Ergebnis. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass unser Konzept auch bundesweit gut ankommt. Dass wir dabei viele namhafte Locations in Großstädten hinter uns gelassen haben, ist auch eine Auszeichnung für Kassel.

+ Was macht die Orangerie denn als Location so spannend?

Dominik Hübler: Die Orangerie ist ein historisches Gebäude, bringt seine eigene Geschichte mit. Das mit frischen, innovativen Ideen zu verbinden, ist ein interessanter Kontrast. Zudem ist es sicher die Vielfalt, die die Orangerie so besonders macht. Wir möchten eine Location für alle sein – für Stammgäste und Neugierige, für Jung und Alt, für Partyliebhaber und Genießer. Bei uns kann man Hochzeit feiern, ein romantische Dinner erleben, bis in die Nacht tanzen oder bei guter Musik ein Glas Wein auf der Terrasse trinken.

+ Was braucht ein gutes Event?

Dominik Hübler: Heutzutage wissen die Menschen Individualität zu schätzen. Events, die überraschen, und die etwas Besonderes bieten, sind gefragt. Deshalb werden wir bei unseren Veranstaltungen gern mal kreativ. Live-Cooking-Stationen, tolle Gäste und spezielle Themen-Events sind nur ein paar Beispiele dafür. Außerdem ist ein guter Service wichtig. Ohne mein erfahrenes Team und die vielen Partner, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, wäre das natürlich nicht möglich. Musiker, Köche, Brauereien, Winzer und Medienpartner: Sie alle haben einen großen Anteil daran, dass unsere Events erfolgreich sind.

+ Das gilt sicher auch für die HNA-Wiesn. Dort haben sie und ihr Team gerade an drei Veranstaltungstagen über 7000 Besucher bewirtet. Wie war´s?

Dominik Hübler: Natürlich war das ein Kraftakt für alle Beteiligten – auch, weil am selben Wochenende noch weitere Veranstaltungen in der Orangerie stattfanden. Aber alles hat hervorragend funktioniert und großen Spaß gemacht. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.

Komische Nacht, Krimidinner und Ü-30-Party: Der Terminkalender der Orangerie ist voll. Auf welches Event freuen Sie sich persönlich am meisten?

Dominik Hübler: Eine Veranstaltung der Superlative wird unser Food Festival, das am 11. November bereits zum vierten Mal stattfinden wird. An 26 Live-Cooking-Stationen wird den Besuchern einiges geboten – und das von einigen der besten Köche Deutschlands. Fernsehkoch Ralf Jakumeit wird ebenso zu Gast sein wie Sternekoch Wolfgang Müller und Käse-Sommelier Roland Lobsiger. Aber auch nordhessische Lokalmatadoren wie Christoph Brand, Gründer der „fliegenden Köche“, und Torten-Weltmeister Christian Bach sind dabei. Schon jetzt sollte man sich auch das Schlossmenü im März vormerken, bei dem von namhaften Köchen ein Fünf-Gänge-Menü vorbereitet wird.

+ Zur Person

Dominik Hübler wuchs in Garmisch-Partenkirchen auf, wo er seine Ausbildung zum Restaurantfachmann absolvierte. Später kamen Ausbilderschein, Küchen- und Restaurantmeister hinzu. Hübler war jüngstes Mitglied im bayerischen IHK-Prüfungsausschuss, zudem wurde er mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Berufserfahrung sammelte er in den Mariott-Hotels London und Zürich, im Event-Hotel Esperanto in Fulda sowie als Direktor des Kasseler Schlosshotels. 2013 übernahm Dominik Hübler die operative Geschäftsleitung in der Hotel- und Restaurantgruppe von Thomas Nähler, seit Herbst 2016 ist er alleiniger Geschäftsführer der Orangerie. (pdf)

Unsere Öffnungszeiten:

Sonntags Frühstück von 10.00 –13.00 Uhr

und Familienbrunch von 11.00 –15.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag gibt es bei uns Live-Musik! (Eintritt frei)

Täglich Happy Hour von 21.00 –23.00 Uhr

April – Oktober

Montag – Samstag: ab 12.00

Uhr Sonntag: 10.00 –20.00 Uhr

November – März

Montag & Dienstag Ruhetag

Mittwoch – Samstag: ab 12.00 Uhr

Sonntag: 10.00 –18.00 Uhr

Durchgehend warme Küche (Küchenschluss jeweils um 22.00 Uhr)