Ortsschilder in Kassel stehen nicht an der tatsächlichen Stadtgrenze

Aufklärung eines Rätsels

+ © Foto: Bastian Ludwig Es markiert nicht die Stadtgrenze: Das Ortsschild in Bad Wilhelmshöhe. © Foto: Bastian Ludwig

64 Ortsschilder begrüßen oder verabschieden Autofahrer in Kassel. Doch diese stehen nicht an der tatsächlichen Stadtgrenze. Warum ist das so? Wir haben nachgefragt.