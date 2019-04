Ostern im dez mit vielen Aktionen

Ostern in der Häschenschule heißt es vom 8. April bis 20. April in der Ladenstraße vom dez Einkaufszentrum in Kassel. Die Hasenkinder gehen fleißig zur Schule und zeigen uns schöne Einblicke in ihre Schulzeit. Dabei stehen die Schulklassen in schönen Blumenbeeten und läuten langsam aber sicher das Frühjahr ein.

Es gibt ein umfangreiches Osterprogramm, z.B. ist am 17.04. der Bauchredner Magnus André mit seinen Osterhasen Felix und Rosi im dez und spielt den Kindern um 15, 16 und 17 Uhr etwas vor. Es gibt Bastelmöglichkeiten für Kinder und auf der Osterbühne wird Kunsthandwerk passend zum Thema präsentiert. Außerdem kommt am 18.04. das Theater con Cuore und zeigt Hoppel und seine Hasenfamilie. Die Programmzeiten sind um 15, 16 und 17 Uhr. Ostern im dez © r.burkhardt@weserbild.de © r.burkhardt@weserbild.de © r.burkhardt@weserbild.de © r.burkhardt@weserbild.de Das ist natürlich noch längst nicht alles, am 12., 13. und 20. April läuft der Osterhase durch das Center und verteilt seine kleinen Ostergeschenke an die kleinen und großen Besucher und wer möchte kann sich gerne auch mit dem kuscheligen Gesellen fotografieren.