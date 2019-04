Zahlreiche Baustellen: Staus und Probleme in den Osterferien befürchtet

Gleich drei Baustellen im Raum Kassel könnten während der Reisewelle bis Ostern zu Engpässen mit extrem hohem Verkehrsaufkommen werden.

Darauf verweist die Verkehrsbehörde Hessen Mobil in ihrer Prognose für den Reiseverkehr in Hessen. Die drei kniffligen Baustellenabschnitte befinden sich auf den Autobahnen 7 und 44 direkt bei Kassel.

Immer noch gewarnt wird vor dem Nadelöhr auf der A 44 zwischen Kassel-West und dem Südkreuz. Dort gilt weiterhin ein Durchfahrtverbot für Lastwagen und Autos, die schwerer als 3,5 Tonnen sind. Überprüft wird das Gewicht der Fahrzeuge mit Hilfe eine Waage. In dem Bereich gilt ein Tempolimit von 40 km/h. Schon deshalb könnte es bei hohem Verkehrsaufkommen eng werden.

Der zweite Punkt, auf den die Verkehrsbehörde in ihrer Oster-Stau-Prognose verweist, liegt nur einige hundert Meter vor der Lkw-Waage auf der Autobahn 44. Auf dem Bergabstück von Kassel-Wilhelmshöhe zum Westkreuz wird immer noch an einer Brücke gebaut. Hier gilt zwar in beiden Richtungen Tempo 80, aber schon ohne Ferienverkehr kommt es fast täglich zu Behinderungen an der Brückenbaustelle.

Als dritten Gefahrenbereich bei Kassel nennt Hessen Mobil die neue (alte) Baustelle auf der A 7 zwischen Kassel-Mitte und Kassel-Ost zwischen dem Kasseler Stadtteil Forstfeld und der Gemeinde Lohfelden. Wegen des achtspurigen Ausbaus der Autobahn wird in der kommenden Woche ein Limit von 80 km/h in Fahrtrichtung Süden eingerichtet.

„Am Samstag, dem klassischen Reisetag, wird auf den Hauptrouten des hessischen Autobahnnetzes ein höheres Verkehrsaufkommen sein“, betont Hessen Mobil. Die zweite Reisewelle wird dann für die Osterfeiertage – ab Gründonnerstag – erwartet. Einen Engpass mit einspuriger Verkehrsführung soll es in der Ferienzeit jedoch nicht geben.