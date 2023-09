Outdoor-Aktivitäten in Kassel für die wohl letzten heißen Tage in diesem Jahr

Von: Hannah Köllen

Wasser marsch: Die einjährige Alisa hat sichtlich Spaß beim Spiel im Wasserbecken mit ihrem Opa Victor Meininger. Der Abenteuer- und Wasserspielplatz Fuldaaue auf dem Bugagelände macht bei hohen Temperaturen besonders viel Spaß. © Dieter Schachtschneider

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, aber aktuell sind die Temperaturen noch einmal oben. Diese Dinge sollte man jetzt noch ein letztes Mal für dieses Jahr in Kassel unternehmen.

Kassel – Viel Regen und teilweise herbstliche Temperaturen: Der Sommer 2023 hat sich oftmals nicht von seiner besten Seite gezeigt. Jetzt beweist er aber noch mal, was in ihm steckt: Für diese Woche sind Temperaturen bis zu 30 Grad für Kassel angekündigt. Welche Outdoor-Aktivitäten bieten sich bei diesen hohen Temperaturen an? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, was man kurz vor Ende des Sommers noch mal unternehmen sollte.

Die Insel Siebenbergen

Das gute Wetter lädt zu einem Besuch auf die Insel Siebenbergen im Auepark ein. „Hier blüht gerade alles toll, weil der Sommer angenehm feucht war“, sagt Gärtnermeister Karl-Heinz Freudenstein, der unter anderem für Siebenbergen verantwortlich ist.

Die Wetterbedingungen sorgen aber auch dafür, dass die drei Gärtner mit ihren Auszubildenden alle Hände voll zu tun haben: „Durch das extrem feuchte Wetter und die hohen Temperaturen müssen wir viel mehr Unkraut jäten und Rasen mähen als normalerweise“, sagt Freudenstein. Noch bis Ende Oktober können Besucher die bunte Farbenpracht von rund 2000 verschiedenen Pflanzen täglich zwischen 10 und 18 Uhr auf der Insel Siebenbergen bestaunen. Der Eintritt kostet 3 Euro (ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei).

Arbeiten auf der Insel Siebenbergen: Celine Ahlborn (von links), Julia Reisch und Molina Wroblewsky. © Schachtschneider, Dieter

Die Freibäder

Aufgrund der guten Wetterprognose hatten die Städtischen Werke bereits Anfang der Woche eine Verlängerung der Freibadsaison für die beiden Bäder in Harleshausen und in Bad Wilhelmshöhe sowie für den Außenbereich des Auebades angekündigt. Noch bis Sonntag, 10. September, kann dort draußen geschwommen werden.

Auch für die kommende Woche klingen die Wettervorhersagen für Kassel gut. Ob es eine weitere Verlängerung geben wird, wollte Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, auf Anfrage jedoch nicht versprechen. „Bei uns hängt es auch an den Saisonkräften, die wir für den Betrieb der Freibäder benötigen und die nicht unbegrenzt verfügbar sind“, sagt Pijanka.

Der Spielplatz

Der Abenteuer- und Wasserspielplatz Fuldaaue erfreut sich bei hohen Temperaturen besonders großer Beliebtheit. Die Schwestern Emma und Leea kommen gerne auf den Spielplatz auf dem Bugagelände. „Am liebsten mag ich die Schaukel“, sagt die siebenjährige Emma. Die beiden Mädchen kommen mehrmals wöchentlich mit ihrer Mutter Dodo Sipos auf den Spielplatz. Für die Schwestern steht fest: Im Anschluss soll es unbedingt noch ein Eis geben.

Haben Spaß auf dem Abenteuer- und Wasserspielplatz Fuldaaue: Leea (3, links) und Emma (7), Töchter von MT Melsungen-Neuzugang Adrian Sipos. © Schachtschneider, Dieter

Die Eisdielen

Ein Eis zu verkaufen, ist jedoch gar nicht so einfach, denn „auch wenn hier Eis ausgegeben wird, ist es drinnen so warm wie draußen“, erzählt Frieda Doubrawa, die zusammen mit Wiebke Wendorff in der „Eislust“ am Friedrichsplatz arbeitet.

Die Jahreszeit sei für die Anzahl der Kunden nicht unbedingt ausschlaggebend: „Solange die Temperaturen steigen, haben die Menschen Lust auf Eis!“ Besonders beliebt seien fruchtige Sorten, wie Limette-Minze oder Mango Maracuja.

Bieten eine echte Erfrischung für den Spätsommer: Frieda Doubrawa (links) und Wiebke Wendorff arbeiten in der „Eislust“ am Friedrichsplatz. © Julius Ernst

Auf der Fulda

Bei einer Bootstour auf der Fulda kann man der Hitze gut entkommen. Bei der Bootsvermietung Kassel (bootsvermietung-kassel.de) können noch bis Ende Oktober Boote geliehen werden (ab 79 Euro).

Der 24-jährige Leo Bartholmai hat für sein Unternehmen noch ein zweites Boot angeschafft, denn auch gegen Ende der Saison seien noch viele Menschen „verrückt nach einem Tag auf der Fulda.“ Der Bootsverleih am Ahoi-Biergarten hat die Saison bereits für beendet erklärt, wie man auf der Internetseite erfährt.

Der Minigolfplatz

„Gutes Wetter erkennt man an den vollen Parkplätzen vor unserem Restaurant“, sagt Lena Chen vom chinesischen Restaurant Dschingis Khan am Auedamm. Dann seien die Parkplätze vor der Tür belegt von Leuten, die in der Aue spazieren gehen. Der zum Restaurant gehörende Minigolfplatz sei vor allem an den Wochenenden gut besucht. Noch bis Ende September kann dort dienstags bis donnerstags zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr Minigolf gespielt werden. Eine Runde kostet 4 Euro, für Kinder bis einschließlich 12 Jahre 3 Euro.

Zu Besuch in Kassel: Oksana Selezneva und Andre Stoeckel spielten eine Partie Minigolf am Auedamm. © Schachtschneider, Dieter

Am Mittwochmittag schwingt ein Pärchen die Schläger auf dem Platz: „Wir wollten eigentlich nur eine Runde spazieren gehen und haben uns dann spontan für eine Runde Minigolf entschieden“, sagt Andre Stoeckel, der aus Göttingen kommt, aber mittlerweile in Dubai lebt. „Wir sind weitaus höhere Temperaturen gewohnt. Das Wetter hier ist doch total angenehm“, sagt Stoeckel. (Von Hannah Köllen und Julius Ernst)