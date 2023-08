Paketboten wünschen sich Gewichtsgrenze von 20 Kilogramm

Von: Johannes Rützel

Pakete sollen leichter werden, hatte Arbeitsminister Hubertus Heil gefordert. Post-Betriebsräte und Logistiker haben sich in der HNA dazu geäußert.

Kassel – Das Postgesetz soll reformiert werden – Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte dabei gefordert, die Obergrenze für Pakete im Ein-Mann-Handling von derzeit 31,5 auf 20 Kilogramm zu senken. Wir haben darüber mit Betriebsräten der Deutschen Post in Kassel gesprochen – einer hat bis vor Kurzem selbst Pakete ausgefahren. Von Hameln im Norden bis Schlachtern im Süden, von Dillingen im Westen bis nach Bad Liebenstein in Thüringen vertreten sie Postmitarbeiter.

Was halten Sie davon, das Gewicht von Paketen auf 20 Kilo zu beschränken?

Rainer Kostka: Wenn sich das branchenweit durchsetzt, dann ist das für jeden eine Erleichterung. Aber wie sich Kunden verhalten, weiß ich nicht: Schickt er dann zwei Pakete mit je 20 Kilo los oder bezahlt er für eine große Sendung das Zwei-Mann-Handling?

Karl-Friedrich Sude: Vor allem in der stationären Bearbeitung in Paketzentren verteilen die Mitarbeiter 1000 Pakete pro Stunde – ein Mensch bewegt dort pro Schicht bis zu 20 000 Kilogramm, teilweise sechs Tage die Woche. Branchenweit im Ein-Mann-Handling die Gewichte pro Paket auf 20 Kilo zu reduzieren, würde die Maximalbelastung insbesondere auch der Kolleginnen und älteren Kollegen reduzieren.

Was für Erfahrungen haben Ihre Kollegen mit schweren Paketen gemacht?

Sude: Kollegen mussten zum Beispiel fünf Pakete mit jeweils 25 Kilo Holz ausliefern, in den dritten Stock. Wenn so etwas vorkommt, dann treffen sich schon mal zwei Paketboten, um das gemeinsam auszuliefern. Oder wir rufen den Kunden an und fragen, ob er sich die Pakete bei uns abholt.

Kostka: Tierfutter bestellen die Leute in rauen Mengen. Gerne auch sehr sperrige Gegenstände wie Möbel, Fahrräder und Ähnliches.

Sude: Kunden auf dem Land und in der Stadt unterscheiden sich auch sehr. Vor allem auf dem Land helfen viele Menschen wie selbstverständlich beim Ausladen. In der Stadt berichten Kollegen, dass die Erwartungshaltung hier seit Covid deutlich höher geworden ist und Leute bewusst bestellen, weil sie Ware direkt vor die Haustür gestellt bekommen wollen, auch im dritten Stock. Das hat das Problem mit schweren Paketen deutlich verschärft.

Was halten Sie von einer Kennzeichnungspflicht von schweren Paketen?

Kostka: Das gibt es ja schon, Pakete über 15 Kilogramm müssen bei DHL gekennzeichnet werden. Das soll verhindern, dass man sich beim ruckartigen Anheben verletzt. Aber nicht jeder Kunde versieht das Paket mit einem Aufkleber. Sude: Betriebsintern haben wir das Unternehmen auf unserer Seite. Ein Beispiel ist Autozubehör: Eine Bremsscheibe wiegt gut fünf Kilogramm. In ein Paket von 30 mal 40 Zentimetern passen sechs Scheiben – das Gewicht kann man ihm von außen aber nicht ansehen. Viele Kollegen schauen sich daher den Absender an. Eine bundesweite Kennzeichnungspflicht von Paketen von mehr als 15 Kilo würde sofort helfen.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Paketboten aus?

Kostka: Man kommt morgens in die Zustellbasis, meldet sich an seinem Handscanner an, holt sich Drucker und Autoschlüssel und begibt sich zu seinem Fahrzeug. Nach der Anmeldung im Fahrtenbuch beginnt man mit der Beladung. Die Pakete werden mit dem Scanner erfasst und ins Fahrzeug geladen. Anschließend dort in die Regale verteilt und die größeren Sendungen im Gang werden mit Spanngurten gesichert.

Wie viele Pakete werden verladen?

Kostka: An ruhigeren Tagen so 150 bis 180. In Hochzeiten dann 220 aufwärts.

Wie viel Masse bewegen Sie da am Morgen in das Fahrzeug?

Kostka: Pauschal lässt sich das schwer beantworten. Man fasst hier schon jedes Paket zweimal an. Erst ins Auto gehoben, muss die Sendung ja später noch in die Regale des Fahrzeuges geräumt werden.

Sude: Der Anteil der Sendungen über 20 Kilo ist im einstelligen Prozentbereich. Ein Paket wiegt im Durchschnitt vier bis 4,5 Kilo. Bei 200 Paketen am Tag bewegt ein Paketzusteller also etwa 800 Kilo.

Wie weit laufen Sie bei der Zustellung zu Fuß?

Kostka: 13 bis 15 000 Schritte am Tag, laut meiner Uhr.

Was macht dieser Arbeitsalltag mit dem menschlichen Körper?

Kostka: Ich war vorher schon sportlich, dennoch hat mich die Arbeit angestrengt. Man merkt das an den Knien und der Hüfte, das ständige Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug. Das Aussteigen aus dem Fahrzeug mit dem zusätzlichen Gewicht in der Hand belastet die Gelenke um ein Vielfaches. Viele Kollegen hatten schon Knie-OPs.

Was verdient ein Paketzusteller in Vollzeit?

Sude: Aktueller Bruttolohn ist 2400 Euro. Dazu kommt ein Inflationsausgleich von 180 Euro. Ab 1. April 2024 gibt es 340 Euro brutto mehr. Dies ist im Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Wie gehen Mitbewerber von DHL mit dem Thema um?

Sude: DHL liefert etwa zwei Drittel der Pakete an Privatkunden. Bei UPS ist das genau umgekehrt. Für ihre Geschäftskunden haben die eine 70-Kilo-Grenze. Auch dort berichten uns Kollegen, dass der Anspruch der Firmenkunden steigt und es oft keine Hilfe mehr beim Abladen gibt. Noch problematischer ist die Zustellung durch Subunternehmer: Da wird meist nur pro zugestelltem Paket bezahlt. Diese Menschen haben oft keine Chance auf einen Betriebsrat – ordnungspolitische Entscheidungen können ihnen am ehesten helfen. Deshalb sind branchenweite Regeln so wichtig.

Zu den Personen Rainer Kostka (44) arbeitet seit 2009 für die Deutsche Post. Angefangen hat er im Paketzentrum in Staufenberg. 2022 wechselte er nach einem Umzug in die Paketzustellung. Seit Juni ist er freigestellter Betriebsrat in Kassel. Karl-Friedrich Sude (56) ist seit 1996 Betriebsratsvorsitzender der Deutschen Post in Kassel. Er vertritt rund 5000 Mitarbeiter an rund 100 Standorten in den Postleitzahlgebieten 34, 36 und 37.

Schwere Last: Gesetzeslage lässt Spielraum

320 000 Kernerwerbstätige arbeiten laut Statistischen Bundesamt in der Kurier-, Express- und Logistikbranche (KEP). Laut Statista waren es 2022 über 500 000 Menschen. Das Maximalgewicht eines Pakets in der Zustellung durch eine Person ist nicht gesetzlich geregelt. Die Hettinger-Tabelle nennt Richtwerte: bei öfter als zweimal pro Stunde zu tragenden Lasten für Frauen ein Maximum von 10 Kilo, für Männer je nach Alter 20, 25 oder 30 Kilo.

Über das Postgesetz das maximale Paketgewicht zu begrenzen, hält Betriebsrat Karl-Friedrich Sude für problematisch. Das solle stattdessen über Arbeitsschutzverordnungen geregelt werden. Arbeitsbedingungen und Wettbewerbsregeln sollten getrennt bleiben, findet er. Diese Meinung teilt der Bundesverband Paket & Expresslogistik: Das Postgesetz als Wettbewerbsgesetz solle nicht mit fachfremden Aspekten verwässert werden.

Arbeitsminister Hubertus Heil begründet seinen Vorstoß mit dem Boom der Paketbranche, mit 70 Prozent Steigerung in vier Jahren. Es gehe um die Gesundheit von Menschen, die unseren Alltag erleichtern und das Land am Laufen halten würden, sagte er der Bild-Zeitung. Pakete sollten ab 10 Kilo verpflichtend gekennzeichnet werden, forderte Heil weiter. Auch die Gewerkschaft Verdi fordert eine Grenze von 20 Kilo pro Paket.

Das sagen Logistiker zu einer Gewichtsobergrenze

DHL Wir halten eine gesetzliche Begrenzung des maximal zulässigen Paketgewichts für denkbar, wenn diese Grenze einheitlich gilt und auch bei Wettbewerbern angewendet und kontrolliert wird. Dies gilt besonders, weil Wettbewerber sogar mit einem maximalen Stückgewicht von 68 Kilogramm werben. Bevor man also eine neue 20-Kilo-Grenze einführt, sollte man zunächst dafür sorgen, dass zumindest die 31,5-Kilo-Grenze eingehalten wird. Bei der DHL Group beträgt der Anteil der Sendungen über 20 Kilo übrigens weniger als zwei Prozent. Wir treffen umfangreiche Maßnahmen, um die Belastung für unsere Zusteller zu minimieren.

Hermes Wir prüfen stetig, in welchem Maße bestehende Maßnahmen wirken und inwiefern weitere Initiativen erfolgen müssen, um Arbeitserleichterungen zu schaffen. Auch eine Gewichtsbegrenzung kann eine Erleichterung darstellen. Deshalb stehen wir einer solchen Überlegung aufgeschlossen gegenüber. Pakete werden mit steigendem E-Commerce-Anteil tendenziell kleiner und leichter. Pakete, die an die Grenze von 31,5 Kilogramm kommen, sind nicht die Regel. Sendungen über 20 Kilo machen unter zwei Prozent aus. Wer bei einer Umsetzung der Vorschläge für Mehrkosten aufkommen würde, ist nicht einschätzbar.

Amazon Pakete in unseren Verteilzentren haben ein maximales Gewicht von 23 Kilo. Ab 15 Kilo Gewicht sind sie durch Aufkleber gekennzeichnet. Unsere Sortierlogik sorgt dafür, dass die Taschen, in die die Pakete sortiert werden, nicht mehr als 23 Kilo wiegen. Schwerere Pakete werden nur zu zweit oder mit geeigneten Hilfsmitteln befördert. Nach unserer Erfahrung ist der überwiegende Anteil der Pakete wesentlich leichter als 23 Kilo. Amazon legt großen Wert auf gute Arbeitsbedingungen. Bei der Festlegung des Schwellenwerts von 23 Kilo haben wir uns an den weltweit harmonisierten Standards für Fluggepäck orientiert.

DPD Wir gehen davon aus, dass die Reduzierung des Maximalgewichts auf 20 Kilo eine Steigerung der Paketmenge im Zeitverlauf zur Folge hat. Es gibt auch Fälle, in denen keine Anpassung des Produktgewichts möglich ist. Das hätte zur Folge, dass Touren für die Auslieferung von höher gewichtigen Paketen anfallen und würde gegebenenfalls längere Laufzeiten bedeuten. Das durchschnittliche Gewicht eines Pakets ist leichter geworden. Derzeit liegt es bei rund fünf Kilo. Pakete, die über 20 Kilo wiegen, sind mit weniger als 7 Prozent bei DPD die Ausnahme. Die Empfänger müssten sich auf höhere Produkt- und Versandpreise einstellen.

GLS Das durchschnittliche Gewicht eines Pakets ist in den vergangenen Jahren mit steigendem E-Commerce-Anteil tendenziell kleiner und leichter geworden. Pakete, die über 20 Kilogramm wiegen, stellen lediglich einen Bruchteil der in Gänze beförderten Mengen dar. Es ist geübte Praxis, dass besonders schwere oder sperrige Pakete nicht in der regulären Sortierung abgewickelt werden. Um das Postgesetz nicht mit fachfremden Aspekten zu verwässern, sollte eher das Arbeitsschutzrecht genutzt werden. Eine Gewichtskennzeichnung durch die Versender ist zweifellos sinnvoll. Sie schützt Zustellerinnen und Zusteller zusätzlich.

UPS Das Postgesetz, das im Wesentlichen ein Wettbewerbsgesetz ist, wird unserer Meinung nach durch die vorgeschlagene Änderung verwässert. Vielmehr sollte die Frage nach Gewichtsbegrenzungen im Arbeitsschutzrecht geklärt werden. Versender sind auf einheitliche Regeln für den europäischen Binnenmarkt angewiesen. Eine solche Beschränkung würde vermutlich dazu führen, dass Versender schwerere Sendungen aufteilen. Statt eines 30-Kilo-Pakets müssten dann zwei 15-Kilo-Pakete ausgeliefert werden. Eine niedrigere Gewichtsobergrenze würde außerdem für den Versender zu höheren Kosten führen.

