Palais Bellevue in neuem Glanz

Von: Christina Hein

Im Palais Bellevue hat jetzt das Spohr-Museum seinen Sitz. Hier ist Museumschef Karl Traugott Goldbach mit Exponaten zu sehen. © Andreas Fischer

Das Palais Bellevue an der Schönen Aussicht ist umfangreich saniert worden. Die umgebaute Remise bietet künftig Platz für Kulturveranstaltungen.

Kassel – Es ist vollbracht. Die Sanierung und der Umbau des Palais Bellevue zu einem Kasseler Haus für Literatur und Musik sind nach über zwölf Jahren, in denen es geschlossen war, fertiggestellt. Am Wochenende, zur Museumsnacht, wird das 300 Jahre alte barocke Schmuckstück an der Schönen Aussicht wiedereröffnet. Vorausgegangen waren aufwendige, 4,1 Millionen Euro teure Bauarbeiten, an denen sich das Land mit 670 000 Euro Tourismus-Fördermitteln beteiligt hat.

Eine große Verwandlung hat die Remise am Palais Bellevue erfahren. Sie ist zu einem Veranstaltungsort modernster Ausprägung geworden. © Fischer, Andreas

Das Palais, lange die Heimat des Brüder-Grimm-Museums, hat sich neu erfunden. Es wird jetzt unter anderem die Kasseler Kulturinstitutionen Spohr-Museum, Literaturhaus und Brückner-Kühner-Stiftung beherbergen. In der am Palais gelegenen Remise, dem letzten verbliebenen Fragment der Hofanlage des Landgrafenschlosses, wo einst Kutschen und Pferde untergebracht waren, ist ein moderner multifunktionaler Veranstaltungsraum entstanden. Er bietet 200 Gästen (100 Stühlen) Platz.

Das Palais Bellevue ist mit der umgebauten und sanierten Remise (linkes Gebäude) und dem neu gestalteten Garten zu einem Schmuckstück für Kasseler Kultureinrichtungen und -veranstaltungen geworden. © Andreas Fischer

Remise

Wohl keiner wird Oberbürgermeister Sven Schoeller widersprechen, der das Palais begeistert als „eines der schönsten Gebäude der Stadt“ und „wunderbaren Ort“, bezeichnete. Aber die renovierte Remise nebenan, die jetzt einen eigenen Eingangsbereich zur Schönen Aussicht hin erhielt, hat bei der Pressebesichtigung dem Palais regelrecht die Schau gestohlen, so sehr hat sich das zum Teil baufällige, ursprünglich zweigeschossige Gebäude verändert. Es war komplett entkernt worden und erhielt zur Stabilisierung ein innen liegendes Korsett aus Stahl. Alles „in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde“, wie Stadtbaurat Christof Nolda betonte.

Der in der Remise nach Plänen des Kasseler Architekturbüros Hegger Hegger Schleiff (HHS) entstandene sieben Meter hohe Saal eigne sich besonders für Konzerte, da er eine „hervorragende Akustik habe. Der Raum ist mit Licht- und Tontechnik ausgestattet, mit einer Bühne und einem Backstage-Bereich. Er biete „vielfältige Nutzungsmöglichkeiten“, so Nolda. Ein Foyer dient als Garderobe und kann für Catering genutzt werden. Die Wände sind im Inneren unverputzt geblieben. „Wir haben lediglich einen mineralischen Schlamm aufgebracht, um die unterschiedlichen Steinarten sichtbar zu machen“, so Projektleiter Roland Kuckenburg. Mehrfach waren im Laufe der Jahrhunderte Kriegsschäden und andere Löcher geflickt worden. Diese Veränderung über Jahrhunderte ist nun sichtbar. Die Remise soll nicht nur den Nutzern des Haupthauses offenstehen, sondern der gesamten Kulturszene in Kassel.

Spohr-Museum

Das Palais selbst wird künftig von den drei „Ankerinstitutionen“ Spohr-Museum, Literaturhaus und Brückner-Kühner-Stiftung bespielt und bietet zusammen mit der Remise, dem Salon und dem Ausstellungsraum weitere Orte für Nutzungen: von der Ausstellung übers Konzert bis zur Tagung.

Herzstück ist das bisher im Südflügel des Kulturbahnhofs untergebrachte Spohr-Museum. Die von der internationalen Louis-Spohr-Gesellschaft mit Unterstützung der Stadt getragene Sammlung mit ihren wertvollen Original-Exponaten wie Instrumenten und Mobiliar des Komponisten hat eine Neugestaltung erfahren. Die Sicherheitstechnik im Haus wurde entsprechend angepasst.

Garten

Neugestaltet wurde auch der Garten. Durch eine Glasscheibe in der ehemaligen Toröffnung der Remise bietet sich ein Blick in die kleine Parkanlage. Der Brunnen, der zuvor an dieser Stelle stand, ist zum zentralen Blickpunkt im Garten geworden. Neben einer mit Muschelkalksteinen gepflasterten Fläche ist ein Weg um die Wasserfläche angelegt. Weitere Bäume wurden gepflanzt. Einen Blick in die Historie des Gebäudes können Besucher durch Glasplatten werfen: An einer Stelle sieht man in einen alten Tiefbrunnen, woanders kann man in einen Gewölbegang blicken.

Das Dach und die Fassade des Palais Bellevue waren bereits im Jahr 2001 instandgesetzt worden. 2010 und 2011 folgte eine Sanierung der Innenräume sowie die Erneuerung der Fenster.

Historie

Das Palais Bellevue (1714 vom hugenottischen Architekten Paul du Ry gebaut und 1790 von Simon Louis du Ry umgebaut) ist das einzige herrschaftliche Wohngebäude der Kasseler Innenstadt, das auch innen authentisch erhalten ist und von der höfischen Wohnkultur des späten 18. Jahrhunderts zeugt.