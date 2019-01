Info über Abtreibung: Kasseler Frauenärztinnen erleichtert über Prozess-Aufschub

Der Prozess gegen die Kasseler Frauenärztinnen wegen „unerlaubter Werbung" für Abtreibung sollte am Montag, 28. Januar, starten. Doch er findet nicht statt. Was dahinter steckt.

Grund für die Absage ist, dass der Richter die Gesetzesnovelle abwarten will, die derzeit zum Paragrafen 219a diskutiert wird. Dazu haben wir die betroffene Kasseler Frauenärztin Nora Szász befragt, die mit ihrer Kollegin Natascha Nicklaus von Abtreibungsgegnern angezeigt wurde.

Was sagen Sie zu der Entscheidung?

Nora Szász: Sie ist fair und klug. Wir sind natürlich sehr froh darüber. Da spreche ich auch im Namen meiner Praxiskollegin Natascha Nicklaus.

Wir hatten dem Vorschlag von Richter Riekmann über unsere Anwälte bereits zugestimmt. Als dann die Entscheidung kam, war die Erleichterung dennoch groß. Auch wenn es keine Lösung des Problems darstellt. Es hätte uns aber geärgert, wenn wir in die Geschichte eingegangen wären, als die Letzten, die nach dem alten Gesetz verurteilt wurden.

Was bedeutet das jetzt?

Ich bin skeptisch, was uns erwartet. Nach meinen Informationen werden die Politikerinnen und Politiker in Berlin das nicht auf die lange Bank schieben. SPD-Bundestagsabgeordneter Timon Gremmels rechnet damit, dass noch im Januar der Gesetzentwurf zur Abstimmung vorgelegt wird. Dann sehen wir ja, ob und wie damit das Recht der Frauen auf Information und die angekündigte Rechtssicherheit für uns Ärztinnen und Ärzte gewährleistet werden kann. Wir befinden uns in der Situation, dass wir dadurch, dass der Gerichtstermin zurückgezogen wurde, bei einem Verfahren zum späteren Zeitpunkt, an dem dann neuen Gesetzestext des Paragrafen 219a gemessen werden. Wir sind quasi der Prüfstein, an dem sich zeigt, ob eine Verurteilung weiterhin möglich ist. Es ist auf jeden Fall eine Chance, dass wir nun nicht mehr nach dem alten 219a verurteilt werden.

Bei aller Freude darüber, sind wir uns dennoch nicht sicher, ob nun die Grundlage für das so notwendige Informationsrecht für Frauen und Rechtssicherheit für uns Ärztinnen und Ärzte geschaffen wird. Die SPD hat angekündigt, dass sie dem Gesetzesentwurf nicht zustimmen wird, wenn es keine Rechtssicherheit gibt. Ich werde sie beim Wort nehmen.

Ihre Hoffnung?

Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Paragraf 219a abgeschafft wird. Wenn uns das neue Gesetz keine Rechtssicherheit verschafft, müssen wir uns weiter zur Wehr setzen. Wir belassen in jedem Fall auf unserer Website die Informationen darüber, dass in unserer Praxis Schwangerschaftabbrüche vorgenommen werden können. Wir werden das so formulieren, wie wir es für richtig halten.

Zu den Vorschlägen der Großen Koalition für eine Gesetzesnovelle zählt die Vorschrift eines vorgegebenen Textes für Websites. Die Mediziner sollen danach lediglich auf staatliche Stellen hinweisen. Straffreiheit wird es nur geben, wenn das und das formuliert ist.

Dabei ist der Paragrafen 219a absurd. Es gibt ihn in Europa nur in Deutschland.

Wie geht es jetzt weiter?

Als wir offiziell von der Absage des für den 28. Januar vorgesehenen Gerichtstermins erfuhren, haben wir sofort unser Umfeld verständigt.

Das Kasseler Frauenbündnis und die anderenUnterstützer wollen mit ihrem Protest weitermachen und zu Veranstaltungen einladen. Beispielsweise zur Filmvorführung mit Diskussion am 22. Januar im Kurbad-Café. Es läuft alles weiter.

Zur Person

Nora Szász (56) in Nürnberg geboren, hat in Berlin Hebamme gelernt und dort Medizin studiert. Sie ist Mutter eines Sohnes und praktiziert als Gynäkologin in einer Praxis mit Kollegin Natascha Nicklaus in Kassel.