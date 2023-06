Stadt Kassel richtet Parkplätze für E-Scooter in der City ein

Von: Katja Rudolph

Hier wird eine Abstellzone sein: In der Seitenstraße am Friedrichsplatz soll ab Juli eine von 27 Parkzonen für E-Scooter eingerichtet werden. Außerhalb der Bereiche dürfen die E-Tretroller dann nicht mehr abgestellt werden. © Pia Malmus

Mitten auf dem Gehweg abgestellte E-Scooter soll es in der Kasseler Innenstadt künftig nicht mehr geben: Ab Juli dürfen die ausleihbaren Elektro-Tretroller dort nur noch auf extra dafür vorgesehenen Flächen geparkt werden, die außerhalb der Fußgängerzone liegen.

Kassel – Die insgesamt 27 Abstellflächen in der Innenstadt sollen kommende Woche markiert werden, sollen in den Apps der Anbieter aber bereits ab 1. Juli hinterlegt sein. Wir stellen vor, was geplant ist und haben uns umgehört, wie es in anderen Städten funktioniert.

Das ändert sich

27 Parkzonen für E-Scooter werden nach Auskunft aus dem Rathaus in der City ausgewiesen (siehe Grafik). Die markierten Flächen seien so gewählt, dass E-Scooter in der Innenstadt abgegeben und angemietet werden können, jedoch außerhalb der Fußgängerzone. „So soll ein sicheres Abstellen der Elektrokleinstfahrzeuge ermöglicht werden, ohne Barrieren für Fuß- oder Radverkehr durch unachtsam aufgestellte Roller“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Damit mache man „einen wichtigen Schritt für mehr Verkehrssicherheit“, sagte Stadtbaurat Christof Nolda.

Die Nutzung der Parkzonen ist sowohl für die Nutzer der Miet-E-Scooter als auch die Betreiberfirmen künftig verpflichtend. Außerhalb der Flächen abgestellte E-Scooter werden nach Angaben der Stadt „künftig grundsätzlich als Behinderung betrachtet“ und können kostenpflichtig umgestellt werden. Dafür würden 39,50 Euro pro Fall in Rechnung gestellt.

Die 27 Parkzonen sollen am 4. Juli markiert werden. Eigentlich sollten die Arbeiten bereits diese Woche stattfinden, heißt es aus dem Rathaus. Unter anderem wegen der Folgen des Unwetters habe sich der Termin verzögert. Für die Nutzer der E-Scooter seien die Abstellflächen in der jeweiligen App jedoch ab 1. Juli sichtbar. Die Markierung diene vor allem der Verdeutlichung vor Ort.

Die Betreiber – das sind die Firmen Tier, Bolt und Lime – seien über die neue Regelung informiert und bei der Auswahl der Flächen beteiligt worden, teilt die Stadt mit. Technisch soll es ab Juli dann nur noch im Bereich der Parkzonen möglich sein, Mietvorgänge zu beenden.

Das sagen Anbieter

„Wir begrüßen die Initiative für ein geordnetes Stadtbild und sind im engen, konstruktiven Austausch mit der Stadtverwaltung“, teilte der Anbieter Tier auf HNA-Anfrage mit. Feste Abstellflächen in der Innenstadt in Kombination mit dem sogenannten Free-Floating-Prinzip in den Außenbezirken seien aus Sicht von Tier „die optimale Lösung“, sagte ein Sprecher. Free Floating bedeutet, dass die E-Scooter nicht an Stationen, sondern spontan nach Bedarf abgestellt werden können. „Tier ist nicht gegen die Einführung von festen Abstellflächen für E-Scooter, wenn diese in ausreichender Anzahl bereitgestellt werden, zum Beispiel alle 150 bis 200 Meter oder an jeder Straßenecke“, betonte der Sprecher. Dafür könne man beispielsweise Pkw-Parkplätze umwidmen für E-Scooter, Fahrräder und Lastenräder.

Erfahrungen anderswo

Anderen Städten haben bereits Abstellzonen für E-Scooter. In München gibt es seit vergangenem August verbindliche Parkflächen für die Elektro-Tretroller im Zentrum. Das Fazit falle bislang durchweg positiv aus, teilte eine Stadtsprecherin mit. Die Abstellflächen würden von den Nutzern gut angenommen und trügen zur Verbesserung der Fußgängersicherheit und Barrierefreiheit bei. Man plane die Einrichtung weiterer Abstellflächen an besonders frequentierten Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Augsburg hat seit Ende Mai Abstellzonen für E-Scooter im Innenstadtbereich. Bis auf wenige Ausnahmen habe sich das System bewährt, teilte die dortige Bauverwaltung mit. „Wild abgestellte E-Scooter in der Innenstadt gehören der Vergangenheit an.“ (Katja Rudolph)

Eine Übersicht der Abstellstandorte für E-Scooter in der Kasseler Innenstadt. © HNA Grafik