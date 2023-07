Umstrittene Pläne für Hotel und Hugenottenhaus: Parlament stimmt zu

Von: Matthias Lohr

Sie protestierten gegen die Pläne für das Hotel Hessenland und das Hugenottenhaus: Christian Wenzel (im weißen T-Shirt in der Mitte mit Megafon) und seine Mitstreiter vor dem Rathaus. © Andreas Fischer

Kaum ein anderes Thema sorgt in Kassel derzeit für so viel Aufregung wie die Erweiterungspläne für das Hotel Hessenland. Auch im Stadtparlament wurde nun kontrovers darüber gestritten.

Kassel – Mehrere Protestaufrufe, eine Demonstration vor dem Rathaus und eine hitzige Debatte im Stadtparlament: Die Erweiterungspläne für das Hotel Hessenland am Brüder-Grimm-Platz und das gesamte Quartier um das Hugenottenhaus in der Friedrichstraße sind gerade das Aufregerthema in der Stadt. Mit den Stimmen der Jamaika-Koalition aus Grünen, CDU und FDP sowie von Vera Gleuel (Freie Wähler) stimmten die Stadtverordneten gestern Abend für einen ersten Bebauungsplan, der städtebauliche Parameter wie Höhen festlegt.

Zuvor war eine Stunde debattiert worden über die Pläne des Investors Udo Wendland sowie von Matthias Tunnemann und Michael Majcen vom Büro Sprengwerk. Die sehen eine Erweiterung des von documenta-Gründer Arnold Bode geplanten Hotels vor. Dafür soll das Gebäude an der Rathauskreuzung weichen, in dem sich das Restaurant Eckstein befindet. Der Club York müsste umziehen. Und die Zukunft des beliebten Kulturbiergartens Perle im dschungelartigen Hinterhof des Hugenottenhauses wäre offen.

Vor allem um diesen zu retten, hatte Christian Wenzel zur Demo vor dem Rathaus aufgerufen. Etwa 20 Teilnehmer hielten Schilder mit Slogans hoch wie: „Stoppt das Hotelmonster.“ Auf der Empore des Stadtverordnetensaals verfolgten etwa 60 Zuhörer die Debatte. Seit Jahren war es dort nicht mehr so voll.

Vor allem die Linke hatte im Vorfeld gegen das Projekt mobil gemacht. Violetta Bock kritisierte, dass viele von den Plänen erst durch die Zeitung erfahren hätten. Parteikollegin Sabine Leidig sagte: „Wir brauchen jeden Baum. Wir brauchen keine großen Hotelbauwerke von Investoren.“

Dagegen erinnerte Marcus Leitschuh (CDU) daran, dass durch den Investor Kultur erst ermöglicht worden sei. Wendland hatte den Betreibern das Hugenottenhaus zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt. Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) prophezeite, dass das Haus irgendwann umfallen werde, wenn nichts gemacht werde. Und er warnte, dass ein großes Bürgerengagement gegen die Pläne den Investor verschrecken könnte. Seine Parteikollegen Steffen Müller und Selina Holtermann warben dafür, dass sich jeder beim Beteiligungsprozess einbringen könne.

Mario Lang von der SPD, die sich bei der Abstimmung enthielt, brachte einen Beitrag von Hardy Fischer ins Spiel. Der ehemalige Professor der Kunsthochschule hat die Pläne etwas abgeändert, sodass der Biergarten erhalten bleiben könnte.

Unter den etwa 60 Besuchern der Stadtverordnetensitzung war auch Marén Freyer, die die Bar Perle im Hugenottenhaus betreibt. Zu den Plänen für das Areal wollte sie sich zunächst noch nicht äußern. Um 19 Uhr gestern Abend begann eine Info-Veranstaltung im Hugenottenhaus. Hier wollten die Investoren Udo Wendland und Matthias Tunnemann vom Büro Sprengwerk das Projekt vorstellen. Klar ist aber bereits: Kultur wird es im Hugenottenhaus weiterhin geben. (Matthias Lohr)