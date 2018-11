Die wichtigsten Regeln beim Online-Dating

Was vor ein paar Jahren noch verpönt war und eher unter „Liebe shoppen“ deklariert wurde, ist heutzutage nicht mehr aus der modernen Welt wegzudenken – das Online-Dating.

Früher hieß es noch allen Mut zusammennehmen und die Herzensdame oder den Traummann ansprechen, heute reichen einige Klicks dazu.

Doch so einfach, wie es scheint, ist es am Ende nicht. Auch online sollte man einige Regeln beachten, um erfolgreich zu sein. Das fängt schon bei der Erstellung des Profils an und endet beim schließlichen persönlichen Treffen.

1. Die richtige Selbsteinschätzung

Frauen und Männer neigen gleichermaßen zu etwas Flunkerei, wenn es um das Erstellen des Profils geht. Bei Frauen liegt der Fokus eher bei der Wahl des Bildes, bei den Männern ist die Flunkerrate beim Thema Selbstdarstellung am höchsten. Was aber immer gilt ist, sich selbst richtig zu kennen und zu reflektieren. Keinem nützt es etwas, das Foto so zu verändern, dass man sich zwar hübsch findet, aber nicht mehr wie man selbst aussieht. Wie soll das bei einem realen Treffen ausgehen? Spätestens dann ist der Filter weg und der Partner vielleicht auch. Daher gilt, Ehrlichkeit von Anfang an. Auch die Männer, die sich auf der Karriereebene ein Stück höher mogeln oder ein paar Muskeln mehr vorgeben, werden irgendwann entlarvt. Das endet in einem größeren Desaster, als sich gleich einzugestehen, wer man wirklich ist. Man sollte zu seinen Macken stehen. Das macht doch auch viel attraktiver. Wer steht schon auf Menschen ohne Ecken und Kanten?

2. Einfallreichtum beweisen

Genau wie im realen Leben, muss einer den Anfang machen. Das Profilbild gefällt, die Beschreibung passt. Dann geht es an die erste Nachricht. Simple Sätze wie „Hallo, wie geht´s?“ oder „Na, was machst Du so?“ fallen genauso raus wie „Ich finde Dein Profil sehr interessant“. Wer wirklich punkten möchte und nicht im Papierkorb landen mag, der muss schon etwas mehr Kreativität beweisen. Was immer gut ankommt sind Gemeinsamkeiten. Stellt man fest, dass die Hobbies passen oder Erlebnisse geteilt werden können, dann ist es gut, damit ein Gespräch einzuleiten. So weckt man bei der Gegenseite Interesse.

3. Nicht zu schnell und nicht zu langsam sein

Wenn sich ein Chat ergeben hat und man sich jeden Tag über neue Nachrichten freut, dann ist der Anfang geschafft. Jetzt kommt es darauf an, das richtige Timing zu beweisen. Weder sollte man direkt am ersten oder zweiten Tag ein Treffen fordern, noch zu lange damit brauchen. Der Übergang vom Chat zum Telefonat ist nach ein paar Tagen mit wachsendem Interesse sicherlich gut geeignet. Darauf sollte dann ein persönliches Treffen folgen. Zu lange sollte man damit aber auch nicht warten, um nicht wieder uninteressant für sein Gegenüber zu werden.

