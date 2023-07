Syrisch-orthodoxe Gemeinde in Kassel plant Kauf von St. Laurentius in Philippinenhof

Von: Anna-Laura Weyh

Das Bistum Fulda verkauft die katholische Kirche St. Laurentius in Philippinenhof. Die syrisch-orthodoxe Gemeinde, die die Kirche auch nutzt, hat Interesse. © Anna Weyh

Die syrisch-orthodoxe Gemeinde in Kassel plant den Kauf der katholischen Kirche St. Laurentius in Philippinenhof. Die Entscheidung soll im August fallen.

Philippinenhof – Die katholische Kirche St. Laurentius in Philippinenhof soll samt Pfarrheim und Pfarrhaus verkauft werden. Am 31. Dezember läuft der Mietvertrag zwischen dem Bistum Fulda, dem die Kirche aktuell gehört, und der Pfarrei Sankt Elisabeth aus. Verkaufsgespräche laufen. Großes Interesse hat die syrisch-orthodoxe Gemeinde von Antiochien in Kassel, die die Kirche bereits seit 2018 mit nutzt.

Grigo Simsek ist eines von rund 300 Gemeindemitgliedern und ehemaliger Vorsitzender. Der 43-jährige Unternehmer, der in der vierten Generation in Kassel lebt, sagt: „Wir sind schon länger in Verhandlungen mit dem Bistum.“ So langsam werde es konkret, im August soll die Entscheidung fallen. Die Gemeindeversammlung habe sich aber bereits mehrheitlich für den Kauf der Kirche ausgesprochen. „Lange war unklar, welche Renovierungen an dem Gebäude nötig sein werden. Dadurch war es auch zunächst schwer, die finanzielle Summe abzuschätzen, die auf uns zukommen wird“, sagt Simsek.

Die syrisch-orthodoxe Gemeinde habe keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung. Zu ihr gehören 63 Familien aus Stadt und Landkreis Kassel, darunter Unternehmer, Lehrer und Ärzte, aber auch viele geflüchtete Menschen. „Unsere Schwestergemeinden haben uns für den Kauf finanzielle Unterstützung zugesagt. Aber wir sind auch auf Spenden angewiesen“, sagt Simsek.

Grigo Simsek Syrisch-orthodoxe Gemeinde © Weyh, Anna-Laura

Wie viel Geld das Bistum Fulda als Kaufpreis aufruft, möchte Simsek nicht sagen. Feststeht aber, dass es bei dem Betrag allein nicht bleiben wird: Unter anderem die Heizungsanlage, das Kirchendach und das Pfarrheim müssen saniert werden. „Diese Arbeiten würden wir nach und nach – je nach finanziellen Mitteln – erledigen“, sagt Simsek, der mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern in Kassel lebt.

Ihm ist wichtig, zu betonen, dass seine Gemeinde die Kirche im christlichen Glauben erhalten möchte. Er sagt: „Für die Katholiken in Philippinenhof stecken viele Erinnerungen in dieser Kirche. Sie haben sie selbst aufgebaut. Das soll nicht in Vergessenheit geraten.“ Die Gemeinde, die den Namen St. Chabel trägt – das bedeutet Gemeinschaft Gottes – habe in den vergangenen fünf Jahren viel Know-how für die Kirche und das Gelände angesammelt. „Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Es ist schade, dass das Bistum die Kirche nicht halten kann. Aber die Nachbarschaft soll wissen: Alles soll so bleiben wie bisher.“

St. Laurentius soll für die syrisch-orthodoxe Gemeinde ein Ort der Sprachkultur und der Glaubenspflege werden. „Wir sind offen für einen interkulturellen Austausch. Auch andere orientalische Christengemeinden finden bei uns Zuflucht. Wir sind gegen Fremdenhass“, sagt Simsek.

Aktuell findet in der Kirche St. Laurentius einmal im Monat ein Gottesdienst der syrisch-orthodoxen Gemeinde statt – entweder in Aramäisch oder in Arabisch, die Predigt wird teilweise auch auf Deutsch gehalten. Langfristig könnte sich die Gemeinde vorstellen, die Zahl der Gottesdienst auf zwei im Monat zu erhöhen, so Simsek.

Außerdem soll die Kirche, wenn es zum Verkauf zwischen Bistum und syrisch-orthodoxer Gemeinde kommt, im Innenraum dem Antiochenischen Ritus angepasst werden – so wird der traditionell gefeierte Gottesdienst des altkirchlichen Patriarchats Antiochia genannt, der heute in dessen syrischen Nachfolgekirchen gepflegt wird. Die syrisch-orthodoxe Gemeinde würde auch eine gemeinsame Nutzung mit der Pfarrei St. Elisabeth begrüßen. Gespräche dazu können aber erst nach Abschluss des Kaufs geführt werden.

