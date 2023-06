Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Ölgemälde in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Mit dem Enkeltrick haben Betrüger am Donnerstag Schmuck und ein Ölgemälde erbeutet. © Karl-Josef Hildenbrand /dpa

Mit dem sogenannten Enkeltrick haben Betrüger am Donnerstag gegen 12 Uhr eine betagte Seniorin um ihr Erspartes gebracht, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Kassel - Die Frau hatte nach einem Anruf in dem Glauben, ihrem Sohn beim Begleichen einer dringenden Krankenhausrechnung zu helfen, die Übergabe von Schmuck in Aussicht gestellt. Sogar an einem Ölgemälde der Frau zeigten die Betrüger im Laufe des Telefonats Interesse. Sowohl den Schmuck als auch das Gemälde nahm dann ein vom vermeintlichen Sohn geschickter Abholer in der Bühlstraße (Philippinenhof/Warteberg) in Empfang.

Nachdem die Frau bemerkt hatte, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, erstattete sie Anzeige.

Beschreibung: Der Abholer ist 55 bis 65 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Er soll einen grauen Bart und graue Haare haben. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Jeanshemd und einer dunkelblauen Jeans. Besonders auffällig dürfte gewesen sein, dass er nach der Übergabe ein Ölgemälde trug. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)