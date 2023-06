„Pillepalle gibt es nicht“: Dr. Stefanie Kästner vom Klinikum ist zertifizierte Kinderneurochirurgin

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Eine von zehn zertifizierten Kinderneurochirurginnen: Dr. Stefanie Kästner auf einer ihrer Stationen im Klinikum Kassel. © anna weyh

Dr. Stefanie Kästner arbeitet am Kasseler Klinikum und gehört zu den wenigen zertifizierten Kinderneurochirurginnen in Deutschland.

Kassel – Wenn Dr. Stefanie Kästner von „ihren“ Kindern spricht, meint sie oft nicht nur ihre vier eigenen, sondern auch die knapp 200 kleinen Patientinnen und Patienten, die die Oberärztin der Neurochirurgie am Klinikum Kassel regelmäßig betreut. Denn die 55-Jährige behandelt Kinder und Jugendliche mit angeborenen Fehlbildungen, Tumoren sowie Erkrankungen und Verletzungen des Nervensystems und des Schädels. Kästner ist Kinderneurochirurgin – die einzige in der Region.

Diese Berufsbezeichnung ist in Deutschland kein geschützter Begriff, erklärt die Medizinerin. „Anders als in einigen europäischen Ländern gibt es hier keine spezielle Ausbildung“, sagt sie. Jeder Neurochirurg und jede Neurochirurgin könne sich also so nennen. Seit etwa einem Jahr gibt es in der Bundesrepublik aber ein Zertifikat dafür. Die Anforderungen hat die Oberärztin am Klinikum Kassel erfüllt. Damit gehöre sie laut Klinikum zu den ersten zehn Zertifizierten in ganz Deutschland.

Vor allem mit Kindern, die am Wasserkopf (Hydrozephalus), am offenen Rücken (Spina bifida) oder an Krebs leiden, hat Kästner in ihrem Klinikalltag zu tun. „Aber auch Kopf- oder Rückenmarksverletzungen nach Unfällen behandeln wir“, sagt die Kinderneurochirurgin, die mit ihrer Familie in Niestetal wohnt.

Bei ihr landen auch misshandelte Kinder und Babys, die von ihren überforderten Eltern geschüttelt wurden. „Das ist besonders schlimm“, sagt sie. Denn dadurch können verheerende neurologische Defizite entstehen.

Viele Kinder mit diesen Krankheitsbildern müssen ein Leben lang begleitet werden. Die meisten von ihnen haben schwerwiegende Behinderungen. „Es ist so viel wert, wenn wir die Patienten kennen und wissen, wie sie ticken. Nur so kann man die Situation gut einschätzen“, sagt Kästner, die Medizin in Frankfurt studiert hat und seit 2005 am Klinikum Kassel arbeitet.

Aus diesem Grund sieht sie alle Familien mindestens einmal im Jahr. Diese Betreuung und die Bindung, die sich zur Familie aufbaut, schätzt die Medizinerin am meisten an der Fachrichtung: „Das, was im OP passiert, ist ein Handwerk, das jeder lernen kann. Das Besondere ist aber das Vertrauen von den Familien. Denn sie erlauben mir, den Kopf ihres Kindes zu öffnen.“

Insgesamt sei die Kinderneurochirurgie jedoch eher ein unbeliebtes Gebiet der Neurochirurgie. „Viele halten es emotional nicht aus, denn es geht nicht immer alles gut. Und man sieht in den Patienten immer auch sein eigenes Kind“, sagt die vierfache Mutter. Sie habe oft mit den Müttern der kranken Kinder mitgeweint.

Generell sei auf der Neurochirurgie immer Alarm, wie Kästner sagt: „Pillepalle gibt es hier nicht. Meistens zählt jede Minute.“ Speziell als Kinderneurochirurgin arbeitet sie eng mit der pädiatrischen Station zusammen. Der Kinderarzt oder die Kinderärztin haben auch eine koordinatorische Funktion: „Ich muss die Kollegen überzeugen, denn sie wollen ihre Patienten vor unnützen Operationen bewahren.“ Und Kästner ergänzt: „Das ist die Kunst an meinem Beruf: Zu wissen, wann es richtig ist zu operieren, aber auch zu wissen, wann nicht.“

Auch nachts, am Wochenende oder gar im Urlaub werde sie manchmal angerufen und in den OP gebeten. „Das soll auch so sein. Das Wohl des Kindes steht immer im Mittelpunkt“, sagt sie.

Als Mutter von vier Kindern, die mittlerweile zwischen 16 und 22 Jahre alt sind, hält ihr Mann der Oberärztin zu Hause den Rücken frei: „Ich hatte nie eine Doppelbelastung. Mein Mann hat seinen Job als Zahntechniker nach der Geburt unseres ersten Sohnes aufgegeben und schmeißt den Laden.“

Wenn sie mal nicht operiert, kann Kästner beim Stricken besonders gut entspannen. „Ich stricke ganz viele Socken. Weil meine Familie sie nicht mag, verkaufe ich sie und spende das Geld an die Fördervereine des Klinikums.“ Außerdem macht sie mit Kollegen und Freunden gern Musik: „Ich habe immer von einer Klinikband geträumt.“