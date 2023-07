Planung läuft für Sinn-Gebäude nach Auszug des Modehauses

Innenstadt

+ © Axel Schwarz Viel Platz wird frei: Das große Gebäude vom Modehaus Sinn erstreckt sich von der Oberen Königsstraße (Foto) bis zur Kunsthalle Fridericianum. © Axel Schwarz

Zum Jahresende wird das große Gebäude des Modehauses Sinn am Friedrichsplatz frei. Der Eigentümer plant für die Zeit danach und spricht auch mit der Stadt Kassel. Die kann sich eine Nutzung für Kultur vorstellen.

Kassel – Wie geht es weiter am Friedrichsplatz mit dem Gebäude vom Modehaus Sinn, das bis zum Jahresende komplett in die Königs-Galerie umziehen wird? Laut dem Eigentümer laufen zurzeit die Planungen für eine Nachnutzung. Daran ist auch die Stadt Kassel beteiligt.

Die große Liegenschaft mit 12 000 Quadratmetern Fläche gehört seit 2010 der Immobilienfirma Redevco, hinter der die C&A-Inhaberfamilie Brenninkmeijer steht. Ursprünglich zur Verwaltung der C&A-Häuser gegründet, hat Redevco europaweit inzwischen mehr als 600 Handelsimmobilien im Portfolio.

Auf Anfrage bei der deutschen Niederlassung betonte ein Sprecher, dass Sinn das langjährige Mietverhältnis „auf eigenen Wunsch hin“ beende. Die Geschäftsführung von Sinn hatte gegenüber der HNA von schwierigen Gesprächen über künftige Mietkonditionen gesprochen: Man ziehe um, weil Sinn für das angestammte Gebäude keine auskömmlichen finanziellen Bedingungen habe erreichen können.

Zum Stand der Dinge sagte der Redevco-Sprecher: „Zum jetzigen Zeitpunkt erarbeiten wir in Abstimmung mit der Kommune und potenziellen Mietinteressenten ein Nachnutzungskonzept. Diese Gespräche führen wir konstruktiv und ergebnisoffen“, weshalb derzeit noch keine näheren Auskünfte zur Zukunft des Gebäudes möglich seien.

Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass die Gespräche weniger in Richtung neuer Einzelhandel, sondern eher in Richtung Kultur in der Innenstadt gehen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 27. März auf Antrag der SPD mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Magistrat prüfen soll, ob sich das Gebäude für „eine kulturelle Nutzung (z. B. documenta-Institut und/oder andere kulturelle Einrichtungen)“ eignen würde. Auch die Einbeziehung einer gastronomischen Nutzung in einem Gesamtkonzept soll geprüft werden, so der Beschlusstext.

„Stadt und Eigentümer haben zu diesem Zweck Kontakt miteinander aufgenommen“ teilte ein Rathaussprecher auf Nachfrage der HNA mit. Über Einzelheiten der Gespräche sage auch die Stadt derzeit öffentlich nichts.

Aktuell gibt es auch keine Hinweise auf Bestrebungen, die Liegenschaft in städtisches Eigentum übernehmen zu wollen. In der Grundstückskommission des Stadtparlaments war dies dem Vernehmen nach bisher kein Thema.