Plastikgewehr sorgt für Zoff in Kasseler Auebad

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Sorgte für Irritationen: Soldaten der Bundeswehr haben am Dienstag mit einem Plastikgewehr im Kasseler Auebad trainiert. © PRIVAT (NH)

Einige Badegäste des Auebads haben sich am Dienstagmorgen darüber aufgeregt, dass drei Männer und eine Frau mit einem Plastikmaschinengewehr im Wasser waren. Sie haben offenbar ausprobiert, wie man schwimmt, ohne dass das Gewehr nass wird.

Kassel - Sie sei seit Jahren Kundin des Auebads, hat eine Frau am Dienstagvormittag an die HNA geschrieben. Sie gehe dorthin, um zu entspannen. Danach gehe es ihr immer besser. Das habe mit dem Erlebnis vom Dienstagmorgen nun ein Ende.

Die Frau berichtet, dass einige Erwachsene mit einem originalgroßen Maschinengewehr in Knallblau offenbar übten, wie man schwimmt, ohne dass dieses Gewehr nass wird. Trotz Beschwerden mehrerer Gäste und einem Anruf der Mitarbeiter des Bads bei ihrem Vorgesetzten hätten die Personen die Übung nicht beendet. Auch die persönliche Ansprache mehrerer Gäste, dass es eine komische Idee sei, im öffentlichen Bad eine solche Übung zu machen, es gäbe schließlich auch traumatisierte Gäste, habe nichts gebracht, so die Frau. Im Gegenteil, es sei nur ein dummer Spruch zurückgekommen. Dass es sich bei den Personen um Angehörige der Bundeswehr gehandelt habe, darauf sei sie nur gekommen, weil sie die Betroffenen vorher an der Kasse in Uniform gesehen habe, führt sie weiter aus.

Im Schwimmbad habe es keinen Hinweis darauf gegeben, dass es sich um eine Übung der Bundeswehr handelt. „In Zeiten von Amokläufen und 3-D-Druckern empfinde ich es als beängstigend, Leute mit potenziell funktionierenden Waffen im öffentlichen Raum anzutreffen, und im Schwimmbad rechnete ich schon gar nicht damit“, so die Frau. Sie sehe ein, dass die Bundeswehr trainieren müsse, aber empfinde es als Frechheit, dieses im laufenden Betrieb auf diese Weise zu tun.

Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, bestätigt auf Anfrage den Zwischenfall am Dienstag. Natürlich könne und dürfe die Bundeswehr im Auebad trainieren. Allerdings sollte solch eine Übung dann im Vorfeld auch bei den Städtischen Werken angemeldet werden. Das sei am Dienstag nicht geschehen. Wenn es erneut zu einer Übung von Soldaten mit einem Plastikgewehr im Auebad kommen sollte, dann sollten die übrigen Badegäste im Eingangsbereich mit einem Aushang darüber informiert werden, so der Sprecher. (Ulrike Pflüger-Scherb)