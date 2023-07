Caritas baut zwölf seniorengerechte Wohnungen in Kassel

Von: Claudia Feser

Das Bauschild steht schon: An der Bürgistraße hinter dem Seniorenheim soll eine Seniorenwohnanlage mit zwölf Wohnungen gebaut werden, von denen fünf Sozialwohnungen sein werden. © Claudia Feser

Bis zum Herbst 2024 soll im Wesertor eine neue Seniorenwohnanlage mit zwölf Wohnungen entstehen. Fünf davon werden als Sozialwohnungen vermietet.

Wesertor – Bauherr ist der Diözesanverband Caritas aus Fulda, der das Haus mit den seniorengerechten Wohnungen an der Bürgistraße 28 baut – in direkter Nachbarschaft zum Seniorenheim St. Bonifatius, das ebenfalls in Trägerschaft der Caritas ist.

Nach Mitteilung von Finanzvorstand Ansgar Erb ermöglicht diese Nähe den späteren Bewohnern, individuelle Dienstleitungen wie Notruf, Hausmeisterservice oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Baukosten liegen bei rund 2,8 Millionen Euro. Das zweigeschossige und teilunterkellerte Gebäude wird ein gemischtfinanzierter Neubau: Zuschüsse und zinslosen Darlehen des Landes und der Stadt decken davon rund 540 000 Euro der Bausumme ab.

Der Neubau wird auf dem Areal stehen, das hinter dem vor acht Jahren eingeweihten Seniorenheim St. Bonifatius als Parkanlage dienen sollte. „Aber von den Bewohnern wurde es nicht genutzt, sie halten sich eher vor dem Seniorenheim auf“, teilt Erb mit. Die Wohnanlage entsteht in dem Bereich der Bürgistraße, die in Richtung Ihringshäuser Straße zur Sackgasse wird.

Der frei stehende Neubau wird über zwei Obergeschosse und ein extensiv begrüntes Dachgeschoss verfügen. Im Erdgeschoss wird es eine Vier-Zimmer-Wohnung geben, die mehr als hundert Quadratmeter groß sein wird, erläutert Architekt Markus Swoboda. Im obersten Geschoss gibt es zwei Drei-Zimmer-Wohnungen; die übrigen Wohnungen sind Ein-Zimmer-Wohnungen. Alle sind rollstuhlgerecht oder barrierefrei ausgebaut. Im Neubau wird ein Fahrstuhl integriert, sodass alle Wohnungen barrierefrei zu erreichen sind. Das Haus wird ans Fernwärmenetz der Stadt Kassel angeschlossen.

Keine Wohnung hat einen Balkon, aber es gibt Loggien. Der Grund: „So können die Mieter geschützt im Freien sitzen“, sagt Finanzvorstand Erb. Alle Fenster hätten Brüstungen. Bodentiefe Fenster seien nicht eingeplant, weil den älteren Bewohnern dadurch oft Wandfläche als Stellplatz für eine Kommode oder Ähnliches fehle. Eingeplant sind darüberhinaus neun Autostellplätze und Fahrradständer, die 30 Rädern Platz bieten.

Der Mietpreis für die Sozialwohnungen liegt bei 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter, kündigt Finanzvorstand Erb an, die restlichen sieben Wohnungen liegen bei 11,00 Euro pro Quadratmeter.

Ab sofort können sich Miet-Interessenten bei der Caritas melden. Verträge können aber erst unterzeichnet werden, sobald der Architekt einen Einzugstermin garantieren kann, betont Erb. Architekt Swoboda geht davon aus, dass der Termin im zweiten Quartal 2024 fest stehen wird. Bislang wird davon ausgegangen, dass die Wohnanlage im Herbst fertig sein wird.

Noch im Juli sollen die Bauarbeiten beginnen, die ersten Aufträge sind vergeben, und die Ausführungsplanung liegt in den letzten Zügen. Nach Auskunft von Finanzvorstand Ansgar Erb kommen die am Bau beteiligten Firmen aus Osthessen und Thüringen. Von regionalen Firmen hätte es bislang keine Resonnanz auf die Ausschreibungen gegeben, teilt Erb weiter mit. (Claudia Feser)