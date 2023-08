Porsche brennt nach Unfall aus: Zeugen werden Retter in höchster Not

Von: Florian Hagemann

Ausgebrannt: Die Feuerwehr löscht den Unfallwagen, einen Porsche. © Feuerwehr/ KAsselNH

Bei dem Unfall auf der Ochshäuser Straße in der Nacht zu Freitag sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Dass sie gerettet wurden, verdanken sie dem beherzten Eingreifen von Zeugen wie Amir Allawardi.

Kassel – Amir Allawardi betreibt eine Pension in Waldau. Um 23 Uhr hat er für gewöhnlich Feierabend. Das ist auch an diesem Donnerstag so. Er macht sich also auf den Weg nach Bettenhausen, wo er wohnt. Als er mit seinem Auto die Ochshäuser Straße befährt, sieht er die Folgen eines schlimmen Unfalls: Ein Porsche steht demoliert zwischen Bäumen. Allawardi hält an, steigt aus – und wird zum Retter in der Not.

Der 60-Jährige macht sich mit weiteren Zeugen zunächst ein Bild von der Situation. Das ist nicht ganz einfach beim Blick in den Unfallwagen: Die Airbags sind aufgegangen, der Porsche hat bereits angefangen zu brennen, wie Allawardi am Tag danach schildert. Mit anderen Zeugen nimmt er die Sache in die Hand. Das Problem: Eine Tür lässt sich nicht öffnen. Also läuft die Rettung über den gegenüberliegenden Ausstieg: Allawardi und die anderen Helfer beseitigen zunächst die Airbags, befreien anschließend die Beifahrerin, dann kümmern sie sich um den Fahrer. Er ist eingeklemmt. Aber schließlich gelingt es, auch ihn aus dem Auto zu holen. Anders als die Frau sei er aber nicht ansprechbar gewesen, sagt Allawardi. Kurze Zeit später breitet sich das Feuer im Fahrzeug aus, das Auto brennt komplett aus.

Die Spuren des Unfalls sind auf der Ochshäuser Straße am Tag danach noch zu sehen, als Allawardi über seinen Einsatz berichtet: Die Rinde eines Baumes ist abgetragen, ein Strauch komplett platt gedrückt, die Fahrbahn ist schwarz von den Feuerresten. Allawardi deutet auf eine Wiese in der Nähe und sagt, dass die Verletzten dort versorgt worden seien. Erst sei die Polizei gekommen, dann der Notarzt, dann die Feuerwehr. Aber ohne ihn und die anderen hätten die beiden Insassen des Wagens wohl kaum eine Überlebenschance gehabt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Allawardi, der aus Afghanistan stammt und 1996 nach Deutschland gekommen ist, beherzt eingegriffen hat. Vor mehr als zehn Jahren, so erzählt er, war er schon einmal bei einem Brand in Waldau zur Stelle und hat einem Mädchen in Not geholfen. Für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Jetzt hofft er, dass es den beiden Insassen des Porsche bald wieder besser geht. Als er in der Nacht zu Freitag irgendwann nach Hause kam und seiner Familie von den Geschehnissen erzählte, war er einfach nur traurig. (Florian Hagemann)

Griff in der Nacht zu Freitag beherzt ein: Amir Allawardi an der Unfallstelle in Bettenhausen. © Florian Hagemann

Spuren am Tag danach: Hier, auf der Ochshäuser Straße, ereignete sich der Unfall. © Hagemann, Florian